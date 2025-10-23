Moralisation de la vie publique : L’appel de la jeunesse a-t-il été pris en charge par les décideurs ?

Des représentants de haut niveau du pouvoir judiciaire, de la Cour des comptes et du ministère de l’Economie et des Finances ont donné le coup d’envoi, mercredi à Skhirat, à deux journées d’étude consacrées au thème : « Renforcer les mécanismes de contrôle administratif et judiciaire de la gestion des fonds publics : un pilier essentiel pour restaurer la confiance dans le service public et moraliser la vie publique ». Organisée par la Présidence du ministère public, en partenariat avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances, cette rencontre vise à consolider la synergie entre les différentes institutions de l’Etat dans un domaine où la transparence n’est plus une option, mais une exigence démocratique.

Dans son allocution d’ouverture, Hicham Balaoui, président du ministère public, a insisté sur le rôle structurant de la bonne gouvernance et de la reddition des comptes dans le développement du pays. « La transparence dans la gestion des fonds publics est le socle de la confiance citoyenne et de la durabilité de nos politiques publiques », a-t-il déclaré. Le Maroc, a-t-il rappelé, a franchi plusieurs étapes décisives en matière de lutte contre la corruption. L’adhésion à la Convention des Nations unies contre la corruption, l’adoption d’une stratégie nationale dédiée, ou encore la création de sections spécialisées dans les crimes financiers traduisent un engagement croissant des pouvoirs publics.

« Atteindre les objectifs des politiques nationales visant à protéger les deniers publics nécessite d’aborder la question sous plusieurs angles, en s’appuyant à la fois sur des mesures préventives, destinées à renforcer la prévention, et sur des mesures répressives, sans négliger les aspects liés à la gouvernance, à la formation, à la sensibilisation et à l’information du public », a poursuivi le président du ministère public.

Pour H. Balaoui, renforcer la confiance dans le service public ne peut se faire que par une gestion responsable des fonds publics, dans le cadre du principe de responsabilité et de reddition des comptes, et par la mise en œuvre de mécanismes de contrôle efficaces, qu’ils soient administratifs ou judiciaires, capables de détecter les manquements et d’y remédier en temps utile. « La moralisation de la vie publique ne constitue pas une tâche réservée à une seule institution ou autorité. Elle dépend de la coopération de tous les acteurs, y compris les autorités chargées de l’application de la loi, les organes de contrôle et la société civile, conformément aux orientations royales suprêmes, qui insistent constamment sur cette exigence », a-t-il ajouté.

Le responsable a également précisé que la lutte contre la corruption ne peut se limiter à des actions ponctuelles, comme l’adoption d’un plan ou l’application de recommandations isolées. « Il s’agit d’un processus durable, qui exige le développement continu de mécanismes de contrôle efficaces, capables d’anticiper les risques visant les fonds publics, essentiels au développement économique et social », a-t-il expliqué tout en insistant sur le fait que la protection du patrimoine public est l’affaire de tous. Elle nécessite une approche participative, fondée sur la coordination et la coopération entre tous les acteurs concernés, des autorités chargées de l’application de la loi aux organes de contrôle, en passant par la société civile.

La Présidence du ministère public a ainsi inscrit la protection des deniers publics et la lutte contre les crimes financiers parmi ses priorités constantes. Cette démarche se traduit par un traitement rigoureux des plaintes, signalements et rapports des organes de contrôle, l’ouverture d’enquêtes et le déclenchement de poursuites judiciaires, ainsi que l’application des dispositions protégeant les témoins, dénonciateurs, victimes et experts. Parmi les outils mis en place, la ligne directe du ministère public a permis de signaler rapidement les cas de corruption et d’extorsion, conduisant à l’arrestation en flagrant délit de 407 personnes entre 2024 et 2025. Dans le même temps, 22 rapports de la Cour des comptes ont été transmis aux parquets, donnant lieu à des mesures judiciaires appropriées.

H. Balaoui a également souligné l’importance de la coopération institutionnelle. La Présidence du ministère public a conclu plusieurs accords de partenariat avec des organes nationaux, dont le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la Cour des comptes, permettant de renforcer l’intégration et la coordination dans la lutte contre la corruption et la moralisation de la vie publique.

Reddition des comptes

Zineb El Adaoui, Premier Président de la Cour des Comptes, a indiqué pour sa part que le Procureur général du Roi près la Cour a transmis au Procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, 55 dossiers concernant des éléments de preuve de faits passibles de sanctions pénales, durant la période allant de 2021 à octobre 2025. Elle a expliqué que lorsque les juridictions financières découvrent des éléments de preuve sérieux relatifs à la commission d’actes passibles de sanctions pénales, elles procèdent à une enquête approfondie et analytique desdites preuves à divers niveaux avant d’appliquer les procédures légales en vigueur à cet égard. Dans ce contexte, elle a souligné que la majorité des plaintes reçues par les juridictions financières, après une analyse et une étude approfondies et professionnelles, ne donnent lieu ni à des audits, ni à des saisines internes, ni à des poursuites, notant que la Cour des Comptes a reçu, durant la période allant de 2021 à octobre 2025, un total de 77 plaintes transmises par la Présidence du Ministère Public, qui après examen, il a été constaté que seules deux d’entre elles contenaient des informations constituant des preuves d’actes susceptibles d’engager la responsabilité des personnes objet de plainte.

La Cour des Comptes a reçu 1.650 plaintes en 2024, dont 14% ont fait l’objet de proposition de programmation de missions d’audit ou d’activation de procédures de poursuites, a-t-elle ajouté, faisant savoir que les juridictions financières ont entrepris, lors de l’année dernière, des mesures correctives lors de la phase de mise en œuvre des travaux d’audit ou dès réception des rapports préliminaires, ce qui a permis d’obtenir un impact financier estimé à environ 140 MDH.

Dans ce sens, la responsable a mis en avant la nécessité de valoriser les efforts importants de contrôle déployés par les organes de contrôle judiciaire et administratif, en adoptant des approches et des méthodes innovantes et renouvelées, faisant de chaque citoyen un acteur actif du système d’intégrité et de contrôle.