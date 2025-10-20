Mondial U20 au Chili : Les Lionceaux de l’Atlas cueillent à froid les Argentins

Trois ans après la demi-finale historique des Lions de l’Atlas au Mondial du Qatar, et un an après une 3eme place aux Jeux Olympiques de Paris, le Maroc a confirmé son ambition de décrocher la Lune. C’est chose faite dans le pays de la terre du feu. C’est le trio offensif Zabiri–Maama–Essadak qui a fait chavirer la digue argentine. À la 14e minute, Y. Zabiri a ouvert le score sur un coup franc magistral à 25 mètres qui n’a laissé aucune chance au portier Leandro Brey.

L’Argentine a tenté de répliquer, sans succès. L’organisation défensive marocaine, menée par El Aynaoui et le vigilant El Hafi, a annihilé chaque tentative adverse. Et à la 38e minute, c’est encore Y. Zabiri qui, d’une volée du pied droit, sur un centre millimétré de Maama (meilleur joueur du Mondial), scellait déjà le destin de cette finale.

En seconde période, les Sud-Américains ont monopolisé le ballon (54 % de possession entre la 45e et la 70e minute), sans pour autant inquiéter outre mesure la défense des Lionceaux.

Au coup de sifflet final, le banc marocain a explosé. Les larmes du sélectionneur Mohamed Ouahbi, des embrassades partout sur le terrain et dans le stade, des drapeaux brandis haut : le Maroc venait de décrocher le premier titre mondial de son histoire.