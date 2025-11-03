Close Menu
Mondial U17 (Qatar) : Les Lionceaux de l’Atlas face au Portugal

La sélection marocaine des moins de 17 ans de football s’apprête à vivre des moments forts avec sa participation au Mondial U17, prévu au Qatar du 3 au 27 novembre 2025. En remportant la CAN U 17 2025, tenue au Maroc, les protégés de Nabil Baha, sont appelé à donner le change face à des challengers d’envergure.
Le tirage au sort a offert au Maroc un groupe B relevé et compétitif. Le Portugal, habitué à briller dans les catégories de jeunes, le Japon, qui allie discipline et efficacité, et la Nouvelle-Calédonie qui cherche à marquer la compétition.

Malgré un groupe serré, le Maroc dispose de plusieurs atouts majeurs pour aller loin dans cette compétition. Lors du premier tour, le team Maroc croisera le fer contre le Japon lundi à 14h30 (GMT+1) dans l’Aspire Zone, à Doha. Jeudi 6 novembre, c’est contre le Portugal que les Lionceaux sont attendus, au même endroit, à 13h30, avant de se frotter à la Nouvelle Calédonie dimanche 9 novembre à 14h30, toujours à l’Aspire Zone, à Doha.

