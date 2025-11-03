Mondial U17 (Qatar) : Les Lionceaux de l’Atlas face au Portugal

Le tirage au sort a offert au Maroc un groupe B relevé et compétitif. Le Portugal, habitué à briller dans les catégories de jeunes, le Japon, qui allie discipline et efficacité, et la Nouvelle-Calédonie qui cherche à marquer la compétition.

Malgré un groupe serré, le Maroc dispose de plusieurs atouts majeurs pour aller loin dans cette compétition. Lors du premier tour, le team Maroc croisera le fer contre le Japon lundi à 14h30 (GMT+1) dans l’Aspire Zone, à Doha. Jeudi 6 novembre, c’est contre le Portugal que les Lionceaux sont attendus, au même endroit, à 13h30, avant de se frotter à la Nouvelle Calédonie dimanche 9 novembre à 14h30, toujours à l’Aspire Zone, à Doha.