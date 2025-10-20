Mondial U17 féminin : Les Lionçelles accrochées par les Brésiliennes

Durant les premières minutes de la rencontre, le jeu s’est concentré au milieu du terrain, avec des tentatives timides des joueuses marocaines, avant que la Brésilienne Evelin ne surprend la défense marocaine par une contre-attaque rapide menée sur l’aile droite, ouvrant ainsi le score à la 12e minute.

Les Lioncelles de l’Atlas ont dû attendre la 23e minute pour menacer sérieusement le but brésilien, par leur capitaine Kaoutar Azraf d’une frappe lointaine qui a frôlé les filets de la Seleçao. Malgré l’ouverture du score, le Maroc est resté sur un bloc médian, ne parvenant pas à s’engager clairement dans l’attaque pour égaliser. Les Brésiliennes ont conservé l’initiative et ont rapidement doublé la mise par Giovanna Waksman (35e).

Les protégées de l’entraîneur Anwar Mghinia ont tenté de revenir au score et d’accélérer le rythme de jeu, mais elles se sont heurtées à une défense brésilienne solide et bien regroupée.

En seconde mi-temps, le rapport de force a continué de pencher en faveur du Brésil, malgré quelques tentatives marocaines en contre, notamment une frappe de Meriem Rahmoun à la 59e minute qui n’a pas réellement inquiété la gardienne brésilienne Jennifer. Allyne a inscrit le troisième but pour le Brésil à la (75e).

Les dernières tentatives marocaines sont restées sans succès face à la supériorité physique et technique des Brésiliennes, qui ont continué à maîtriser le jeu et réussi à préserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre mexicaine Lizzet Olvera.

Lors de la deuxième journée, prévue mardi à Rabat, le Maroc affrontera l’Italie.