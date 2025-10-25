Mondial Féminin U17 : Vainqueur du Costa Rica, le Maroc aux 8èmes de finale

La joueuse Mayssa Bahha a rapidement montré la voie en ouvrant le score dès la 3e minute, avant de s’offrir un doublé peu avant la pause (39′).

Au retour des vestiaires, les Marocaines ont forcé le destin sur un but contre son camp de Fabiana Arguello (78′), portant la marque à 3-0.

Dans le temps additionnel, Naima Annaly réduisait l’écart pour le Costa Rica (90’+5), sans toutefois remettre en question la victoire marocaine.

Au classement du groupe A, l’Italie termine en tête avec 9 points, suivie du Brésil (4 points). Le Maroc pointe à la 3ᵉ position avec 3 unités, tandis que le Costa Rica ferme la marche avec un seul point.

Pour rappel, se qualifient pour le second tour : – les deux premiers de chaque groupe – les quatre meilleurs troisièmes

Les Lioncelles ont assuré leur qualification pour les huitièmes de finale grâce à une meilleure différence de buts face aux sélections des Pays-Bas et de l’Équateur. Les résultats des autres matchs : Nigéria-Samoa, Côte d’Ivoire-Espagne et Zambie-Nouvelle-Zélande, n’affecteront pas la position des Lions dans le classement.