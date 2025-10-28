Mobilité urbaine : Les bus importés livrés en lots

Plusieurs agglomérations bénéficieront de ce nouvel arrivage qui fait partie de la première phase de ce Programme visant à doter l’ensemble des villes du Maroc d’un transport urbain à la hauteur des attentes des citoyens sur les plans qualitatif et quantitatif. Il s’agit de Marrakech (49 bus), Agadir (40), Tanger (56), Tétouan (68) et Benslimane (44).

Dans ce sens, Abdelaaziz Fares, directeur général de la Société de développement local (SDL) Marrakech Mobility, a souligné que la réception de ce lot s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle de contrat de gestion déléguée, initié par le ministère de l’Intérieur en concertation avec les autorités délégantes, en l’occurrence le groupement des collectivités locales Marrakech Transport. Il a ajouté que ce groupement a reçu 49 bus, notant que 97 seront réceptionnés incessamment, avant d’atteindre un parc total de 207 véhicules en début novembre.

Les autobus réceptionnés seront acheminés vers une plateforme logistique dédiée à la mise en place des équipements embarqués. Ces systèmes permettront au ministère de l’Intérieur, à l’autorité délégante et aux délégataires, de disposer d’informations fiables relatives au contrat de gestion déléguée, ainsi qu’aux données d’exploitation.

En outre, a poursuivi A. Fares, les futurs usagers du réseau de transport collectif auront l’occasion d’avoir une information instantanée sur les données du réseau, les fréquences des lignes, ainsi que la possibilité d’accéder aux titres de transport par plusieurs moyens (sites web, distributeurs automatiques de tickets et applications mobile).

Doté de près de 11 milliards de dirhams, le Programme pour le transport public urbain par autobus bénéficiera à 37 autorités délégantes (84 villes et concentrations urbaines). Il couvre notamment l’acquisition de près de 3 800 autobus, des systèmes intelligents d’aide à l’exploitation et d’information des voyageurs.

Une question se pose pourtant avec acuité : pourquoi ne pas avoir privilégié le recours au montage local des bus au lieu d’importer la totalité des bus ?