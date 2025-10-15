Minéraux critiques : Le Maroc dans le radar britannique

Alors que les chaînes d’approvisionnement mondiales demeurent largement concentrées en Chine, le rapport met en avant la position géographique privilégiée du Maroc, à la fois proche de l’Europe et ouvert sur l’Atlantique. Ses accords de libre-échange avec l’Union européenne et les États-Unis, conjugués à son inclusion dans le dispositif américain de l’Inflation Reduction Act, offrent au pays un accès direct aux marchés occidentaux en quête de sources d’approvisionnement diversifiées et durables. Cette position est d’autant plus solide que le Maroc dispose déjà d’un secteur automobile exportateur dynamique et qu’il développe activement une filière intégrée des batteries, incluant la transformation du lithium, du cobalt, du graphite et le recyclage de la matière dite “black mass”, issue des batteries usagées.

Le rapport britannique met également en avant les fondamentaux économiques qui soutiennent cette ambition. Le Maroc bénéficie d’une stabilité politique reconnue, d’infrastructures modernes – notamment le port de Tanger Med, considéré comme un hub logistique de premier plan –, d’une main-d’œuvre qualifiée et compétitive, ainsi que d’un potentiel considérable en matière d’énergies renouvelables. Ces éléments, combinés à l’existence de zones économiques spéciales et à des incitations fiscales ciblées, renforcent l’attractivité du Royaume pour les investisseurs internationaux, en particulier ceux à la recherche d’un environnement fiable et propice à la croissance industrielle.

Le document n’ignore pas pour autant les défis à relever. Il souligne la rareté des réserves locales pour certains minéraux clés tels que le lithium ou le nickel, la nécessité d’accélérer la montée en puissance des capacités de production d’énergie verte, ainsi qu’une dépendance persistante à la technologie de transformation chinoise. Pour y remédier, le rapport recommande de mobiliser le financement vert, de favoriser les partenariats technologiques et de développer les capacités locales de recyclage. Ces leviers, selon les auteurs, permettraient au Maroc de consolider sa place dans les chaînes de valeur mondiales des minéraux critiques tout en garantissant une approche durable.

Les perspectives économiques présentées sont significatives. Le marché domestique marocain des batteries est estimé entre 1,5 et 3 milliards de livres sterling à l’horizon 2030, tandis que l’accès potentiel aux marchés européens et américains représente un volume compris entre 35 et 55 milliards de livres sterling. Pour le Royaume-Uni, il s’agit d’une opportunité stratégique d’investir dans un pays capable d’offrir à la fois stabilité, compétitivité et faible empreinte carbone. Le Maroc se positionne ainsi comme un partenaire incontournable pour bâtir des chaînes d’approvisionnement résilientes et durables, au service de la transition énergétique mondiale.