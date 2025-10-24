Micro-mobilité : Al Barid Bank roule pour Stellantis

Cette collaboration innovante s’inscrit dans une démarche commune de promotion d’une mobilité durable, inclusive et accessible, contribuant à l’autonomisation économique des micro-entrepreneurs et jeunes professionnels à travers le Royaume.

Grâce à ce dispositif, les clients professionnels pourront bénéficier d’un financement pouvant atteindre jusqu’à 80 % de la valeur du véhicule, sous réserve d’analyse de leur dossier par Al Barid Bank. Les véhicules concernés sont commercialisés par le réseau agréé de Stellantis Maroc, garantissant qualité, fiabilité et service après-vente de proximité.

Symbole de cette offre, le Fiat TRIS, véhicule de micro-mobilité urbaine à la fois économique et fonctionnel, est désormais accessible au plus grand nombre grâce une solution bancaire concrète, pensée pour accompagner la mobilité professionnelle et entrepreneuriale dans tout le Royaume.

Ce partenariat marque une étape majeure dans la démocratisation de la micro-mobilité au Maroc, en contribuant activement à la transition vers une mobilité plus responsable et mieux adaptée aux réalités du marché marocain.

« À travers ce partenariat avec Al Barid Bank, nous proposons une solution parfaitement adaptée aux besoins des jeunes entrepreneurs et professionnels marocains. Le Fiat TRIS illustre notre volonté de rendre la mobilité plus accessible, tout en soutenant le dynamisme économique local. C’est une réponse concrète aux nouveaux usages, où mobilité et entreprenariat vont de pair », a déclaré Yves Peyrot des Gachons, DG de Stellantis Maroc.

« Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de notre mission d’inclusion financière. En facilitant l’accès au financement pour les micro-entrepreneurs et jeunes professionnels, nous contribuons à soutenir la création de valeur, l’emploi et la durabilité. Avec Stellantis Maroc, nous partageons la même ambition : mettre la finance et la mobilité au service du développement économique du pays », a affirmé Nejjar Al-Amine, Président du Directoire d’Al Barid Bank.