Dans le sillage de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU consacrant la marocanité du Sahara, la société Google a mis à jour sa plateforme Google Maps, en gommant les anciennes lignes de démarcation fictives et en affichant désormais le Maroc dans ses frontières complètes, incluant son Sahara.
Marocanité du Sahara reconnue : Google Maps fait sauter les pointillés…

Ce changement, qui intervient après des années d’ambiguïtés cartographiques, reflète une réalité politique et diplomatique désormais incontestable : la marocanité du Sahara s’impose comme un fait reconnu, non seulement dans les enceintes internationales, mais aussi dans les outils numériques utilisés par des millions d’internautes à travers le monde.

La décision du géant américain ne relève pas d’un simple ajustement technique plus qu’elle ne traduit une reconnaissance implicite de la position officielle du Maroc, devenue la référence fiable pour les institutions internationales et les grandes entreprises mondiales.

Google envoie un message fort via cette mise à jour qui s’inscrit dans la continuité des succès diplomatiques du Royaume.

