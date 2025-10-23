Mariages précoces : Une tradition rurale qui a la peau dure…

Selon le document, 16 755 demandes ont été enregistrées en 2024, marquant une diminution de 17,02 % par rapport à 2023, où 20 192 demandes avaient été comptabilisées. Les demandes concernant des filles en dessous de l’âge légal ont également chuté de 17,50 %, passant de 20 002 à 16 501. En revanche, les demandes de mariage pour des garçons mineurs ont augmenté de 33,68 %, passant de 190 en 2023 à 254 en 2024.

Les données révèlent que plus de 96 % des mineurs sollicitant le mariage n’ont aucune activité professionnelle, et que le phénomène est majoritairement répandu parmi ceux qui ne sont pas scolarisés, représentant 92,53 % du total des demandes, soit 15 503 cas.

Géographiquement, 78,13 % des demandes proviennent des zones rurales, totalisant 13 091 demandes. La région de Marrakech arrive en tête avec 2 941 demandes, soit 17,55 % du total national, suivie de Fès avec 2 394 demandes (14,29 %), puis Kénitra avec 1 480 demandes (8,83 %). À l’opposé, Guelmim enregistre le nombre le plus faible avec seulement 48 demandes, représentant moins de 0,3 %.

Concernant les groupes d’âge, ceux de plus de 17 ans dominent avec 10 984 demandes (65,56 % du total), aboutissant à 7 828 décisions d’acceptation (70,55 % des demandes traitées). Ce groupe est suivi par les 16-17 ans avec 5 079 demandes (30,31 %), dont 2 772 ont été acceptées (53,64 %). Les 15-16 ans n’ont enregistré que 633 demandes (3,78 %), avec 90 décisions d’acceptation (13,6 %), tandis que les moins de 15 ans ont comptabilisé 59 demandes, avec seulement une acceptation (1,67 %).

Le rapport indique que le taux d’acceptation des demandes de mariage en dessous de l’âge légal en 2024 est d’environ 62,94 %, un chiffre presque identique à celui de l’année précédente. Les mariages de mineurs représentent 6,46 % du total des demandes de mariage au Maroc en 2024, qui s’élève à 259 212.