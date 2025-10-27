Marathon international de Casablanca : La victoire revient à El Mahjoub Dazza

La 16ᵉ édition du Marathon International de Casablanca, qui a rassemblé plus de 10.000 participants venus de 75 pays, a été marquée par la victoire, dimanche, d’El Mahjoub Dazza qui s’est imposé en 2h09min43s, devant son compatriote Omar Ait Chitachen (2h10min31s) et le Kényan Mathew Samperu (2h12min20s).

Chez les dames, la victoire est revenue à la Marocaine Keltoum Bouasriya en 2h29min49s, suivie de Hasna Zahi (2h29min55s) et de l’Éthiopienne Zenebu Fekadu (2h30min08s).

Dans le semi-marathon, les Marocains ont également dominé. Yassine El Alami s’est imposé en 1h03min02s, talonné par Said Ibssoui (1h03min05s) et Mouad Hadout (1h07min41s). Côté féminin, Kaoutar Farkoussi a bouclé la distance en 1h09min58s, devançant Fatima Zahra Birdaha (1h11min21s) et Nazha Machrouh (1h11min32s).

Bouchta El Fadel, président de l’Association des coureurs du Grand Casablanca, s’est félicité du succès populaire de cette édition, saluant « une véritable fête sportive pour la métropole» et « un événement qui renforce le rayonnement de Casablanca ».