Manœuvres autour du dossier saharien : Alger communique avec Moscou et reçoit un émissaire de Londres

Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, s’est entretenu mardi au téléphone, « à son initiative » avec Sergueï Lavrov, son homologue russe, sur le dossier du Sahara occidental. Dans le communiqué de la diplomatie russe, on assure que les deux responsables ont accordé « une attention particulière au programme de travail du Conseil de sécurité de l’ONU, dans le cadre de la présidence russe en octobre, avec un accent sur le processus de règlement de la question du Sahara occidental ». La diplomatie russe a également souligné que S. Lavrov et A. Attaf « se sont félicités du niveau élevé du dialogue politique confiant et du caractère solide des relations bilatérales, fondées sur une coopération étroite au sein des instances internationales, notamment aux Nations unies ». Les deux ministres ont également évoqué les moyens de « renforcer davantage le partenariat stratégique approfondi » entre leurs deux pays.

Du côté algérien, le ministère des Affaires étrangères s’est contenté d’un bref communiqué confirmant l’échange téléphonique entre les deux hommes, sans en préciser le contenu. Alger tente de convaincre Moscou d’opposer son veto à la future résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, qui devrait conforter le plan d’autonomie proposé par le Maroc dans le cadre de sa souveraineté sur le Sahara.

Cette conversation intervient cinq jours après la visite officielle à Moscou de Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine, qui été marqué le 17 octobre par la signature d’un nouvel accord de pêche entre le Maroc et la Russie, incluant les eaux marocaines de l’Atlantique sud.

À dix jours de l’adoption d’une nouvelle résolution par le Conseil de sécurité des Nations unies sur la question du Sahara, Londres a dépêché à Alger Hamish Falconer, secrétaire d’État aux Affaires étrangères, chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord où il a remis, mardi 21 octobre, une lettre signée par Yvette Cooper, nouvelle cheffe de la diplomatie britannique, en fonction depuis le 5 septembre 2025, à son A. Attaf. Selon la diplomatie algérienne, les discussions ont porté sur « des questions d’actualité inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations unies », lit-on dans son communiqué. Le dossier du Sahara occidental, crucial pour Alger, a naturellement été au cœur de ces échanges.

Pour autant, rappelle-t-on, Royaume-Uni a fini par sa rallier aux efforts des États-Unis et de la France pour soutenir une résolution du Conseil de sécurité en faveur du plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007, visant à résoudre le différend autour du Sahara occidental. Au-delà de cette question, Londres cherche également à s’assurer une part du marché algérien, comme le font les Américains, notamment dans les secteurs des hydrocarbures, des énergies renouvelables et de l’agriculture. Ces sujets ont été abordés le même jour lors de la rencontre entre H. Falconer et Salma Mansouri, secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères, chargée des questions africaines. En mars dernier, le gouvernement algérien avait signé à Londres, en marge du Salon de l’industrie agroalimentaire et des boissons (IFE 2025), des accords et mémorandums d’entente avec des entreprises britanniques pour un montant d’un milliard de dollars.

Dans ce ramdam, il y a lieu de souligner que la Pologne a réitéré son soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara. Varsovie considère cette initiative, présentée en 2007 par le royaume, comme « une base sérieuse, réaliste et pragmatique pour un règlement durable » de ce différend régional. Radosław Sikorski, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères polonais, a fait valoir la position de son pays dans un communiqué conjoint publié mardi, à l’issue d’un entretien téléphonique avec N. Bourita, son vis-à-vis marocain.

À ce jour, 23 pays membres de l’Union européenne et plus de 120 pays soutiennent une solution durable dans le cadre de l’autonomie sous souveraineté marocaine, se félicite la diplomatie marocaine. La Pologne fait partie du Groupe de Visegrád, aux côtés de la Hongrie, de la Tchéquie et de la Slovaquie. Ce bloc avait déjà exprimé son appui à la solution marocaine proposée en 2007 pour le règlement de la question du Sahara.

Le Cambodge a exprimé, mardi, son soutien au plan marocain d’autonomie et à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du royaume. Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint signé par N. Bourita et Prak Sokhonn, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, à l’issue de leur entretien par visioconférence.

Lors de cet entretien, et dans la continuité des réalisations majeures que connait le dossier du Sahara marocain, le Cambodge a exprimé son soutien au Plan marocain d’autonomie et à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du royaume. Tout en se félicitant des efforts du Maroc pour une solution politique négociée à travers le Plan d’autonomie soumis par le Maroc en 2007, P. Sokhonn a réitéré le plein appui de son pays à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Maroc, souligne le communiqué. Les deux responsables ont réitéré l’attachement de leurs pays respectifs aux valeurs communes de paix, de sécurité et de stabilité. A cet égard, ils ont souligné leur rejet de tous les agendas séparatistes visant à porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale des Etats membres des Nations unies, lit-on dans le Communiqué conjoint.

Dernier dribble du Polisario

La fuite du projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur le Sahara, soumis par les États-Unis aux 14 autres membres, a provoqué un séisme au sein du Front Polisario. Initialement, le mouvement séparatiste avait remis en question le projet, mais s’est rétracté quelques heures plus tard. Il a souligné que Washington soutient le Maroc depuis le début du différend régional, tout en arguant que cette position ne représente pas celle de la communauté internationale. Pour tenter de ralentir l’accélération qu’a connu le dossier, le Front a annoncé hier la soumission de son «texte de proposition élargie comme un geste de bonne volonté et en réponse aux résolutions du Conseil de sécurité».

Seulement, cette proposition remonte à avril 2007, en réponse au plan d’autonomie présenté par le Maroc au Conseil de sécurité. Ce plan préconise d’accorder une autonomie permettant aux provinces du sud des pouvoirs élargis, dans le cadre de la souveraineté du Maroc, avec la création d’institutions exécutives et législatives spécifiques. Quant à la proposition du Polisario, elle repose sur « l’autodétermination du peuple sahraoui » par le biais exclusif d’un référendum supervisé par les Nations unies, une solution que l’ONU a précédemment déclarée impossible dans la pratique, vu le profond désaccord entre le Maroc et le Polisario sur la détermination de la population éligible.

La soumission de la « proposition élargie » intervient à un moment politiquement sensible, sans demande du Conseil de sécurité ni de l’envoyé personnel, Staffan de Mistura. Les récentes actions de l’ONU ont porté plutôt sur la clarification de détails de la proposition d’autonomie marocaine, qui bénéficie d’un soutien croissant des grandes puissances internationales. Depuis 2007, les résolutions du Conseil de sécurité n’ont pas fait référence à la proposition du Polisario, tout en louant à plusieurs reprises l’initiative marocaine et en la considérant comme «sérieuse et crédible».

Dans sa missive adressée à Antonio Guterres, SG de l’ONU, Brahim Ghali, chef de file des séparatistes, a défendu sa proposition comme visant à « permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit inaliénable à l’autodétermination par le biais d’un référendum sous la supervision des Nations unies et de l’Union africaine ». Il a anticipé les résultats de ce référendum, exprimant la disponibilité de ce qu’il a appelé l’« État sahraoui » à négocier avec le « Royaume du Maroc pour établir des relations stratégiques et mutuellement bénéfiques entre les deux pays ».

Dans une tentative d’arrondir les angles, il a exprimé la volonté du Front de partager le « coût de la paix » avec l’autre partie, « dans le but d’atteindre une solution juste, pacifique et durable qui assure l’autodétermination du peuple sahraoui et rétablit la paix et la stabilité régionales ». Il a estimé que parvenir à une solution pacifique, juste et durable était « non seulement urgent mais aussi possible, s’il existe une véritable volonté politique de s’éloigner des solutions basées sur le statu quo et imposées unilatéralement », faisant implicitement référence à la proposition d’autonomie marocaine. Il a également invoqué une volonté du Polisario d’entrer dans des négociations directes et sérieuses avec le Maroc, sans conditions préalables et sous l’égide des Nations unies. Une option rejetée par le Maroc, qui exige la présence de l’Algérie à la table des négociations en tant que principal acteur. Un appel également lancé par S. de Mistura.

Le nouveau projet de résolution américain de l’ONU quant à lui est clair : il appelle les parties au conflit à négocier la proposition d’autonomie comme la « seule solution » au différend régional. Dimanche, Steve Witkoff, envoyé américain au Moyen-Orient, a annoncé que l’administration Trump menait des médiations pour conclure un accord de paix entre le Maroc et l’Algérie, dans les 60 jours.