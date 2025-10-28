M. Abbas, leader palestinien contesté : Le Fatah à l’épreuve de la succession

Désormais, en cas de décès ou de retrait, c’est Hussein al-Cheikh, vice-président au sein du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), qui assurera l’intérim pendant 90 jours, le temps d’organiser une élection présidentielle. Une prolongation exceptionnelle pourrait être décidée par le Conseil central palestinien, confirmant le rôle de cet organe comme véritable centre du pouvoir, au détriment du Conseil national palestinien aujourd’hui marginalisé. Ce changement institutionnel, qui remplace une précédente disposition datant de janvier 2024, vise à garantir une transition sans heurts, mais aussi à verrouiller le système au profit d’un successeur fidèle.

H. al-Cheikh, conseiller proche d’Abbas et partisan de la coordination sécuritaire avec Israël, est perçu comme un choix de continuité. Aligné sur la ligne modérée du président, il incarne la volonté de rassurer Israël, Washington et plusieurs capitales arabes, soucieuses d’éviter une percée du Hamas en Cisjordanie. Cette décision s’inscrit dans un contexte de fortes pressions internationales : la communauté occidentale et les pays arabes réclament des réformes profondes de l’Autorité palestinienne, condition nécessaire pour qu’elle puisse prétendre gouverner Gaza après la guerre.

Officiellement, le communiqué diffusé par l’agence WAFA justifie cette réforme au nom de la « séparation des pouvoirs » et de la « transmission pacifique du pouvoir par des élections libres et équitables ». Pourtant, peu de Palestiniens y croient réellement. Depuis les dernières législatives de 2006, remportées par le Hamas, aucun scrutin n’a été organisé, Abou Mazen ayant annulé en 2021 une élection qu’il risquait de perdre. Le président, affaibli et contesté pour sa vassalisation aux milieux sionistes, reste accusé de corruption, d’autoritarisme et d’immobilisme politique. Quant à H. al-Cheikh, son ascension suscite la méfiance : plusieurs factions de l’OLP, dont le FPLP et le FDLP, ont boycotté sa nomination au poste de vice-président, la jugeant illégitime. Sous des airs de réforme institutionnelle, la décision de M. Abbas ressemble donc davantage à un passage de relais soigneusement contrôlé qu’à une réelle ouverture démocratique. En préparant sa succession, le raïs palestinien tente surtout d’assurer la survie d’un système dont il reste le pilier. Un système qui n’hésite pas à faire taire les voix dissonantes, journalistes et activistes compris.

La question qui se pose dès lors serait de savoir comment une telle transition pourrait survenir alors que Mahmoud Dahlan, autre acteur passé sous la férule d’Abu Dhabi tout en restant inféodé aux Israéliens, n’a jamais caché son appétit de ravir le fauteuil présidentiel. Et comment les Américains pourraient jouer aux trublions en multipliant les contacts avec Marwan al-Barghouti, leader palestinien incontesté toujours dans les geôles israéliennes…