Lutte contre la corruption : Une nouvelle stratégie en gestation

La responsable a indiqué que ledit projet s’appuie sur « une évaluation de l’ancienne stratégie, en collaboration avec l’Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption (INPPLC) et la société civile », lors de la réponse apportée à une question orale posée par le groupe des députés du Mouvement populaire (opposition).

A. El Fellah Seghrouchni a également révélé que le gouvernement, en coordination avec l’INPPLC, envisage d’adhérer aux indices de perception de la transparence développés par l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). La ministre a justifié cette adhésion par « la complexité de l’indice IPC (Indice de perception de la corruption, de l’ONG Transparency International) qui ne reflète pas les efforts du gouvernement dans ce domaine». Elle a souligné que les indices de l’OCDE reposent sur «des sources et des données fiables, vérifiées par les gouvernements des pays ».

Le groupe des députés du PJD a rappelé à ce propos que le Maroc se situe à la 99e place du classement 2024 de l’Indice de perception de la corruption de Transparency International. « Un classement qui coûte annuellement au Maroc 50 milliards de DH, soit l’équivalent de la construction annuelle de 12 CHU (Centres hospitaliers universitaires) et 2 à 3% de croissance », a déploré le député Abdessamad Haiker. « Ce gouvernement n’a pas inscrit la lutte contre la corruption à son agenda. La preuve en est que vous n’avez pas tenu une seule réunion de la commission nationale de lutte contre la corruption. Au contraire, ce gouvernement a retiré le projet de loi contre l’enrichissement illicite et celui contre l’occupation des espaces publics. Vous n’avez pas adopté de loi sur les conflits d’intérêts, tandis que vous avez blindé la corruption contre les plaintes de la société civile dans la nouvelle procédure pénale, notamment dans ses articles 3 et 7 », a fait savoir l’élu du PJD. Lequel n’a pas manqué de préciser que « cette politique n’a pas seulement mobilisé les habitants d’Aït Bouguemez, mais aussi les internautes. Par cette politique, vous menacez la sécurité et la stabilité de notre pays ».

Le réquisitoire de Haiker a été immédiatement suivi par une intervention du président du groupe des députés du RNI. Mohammed Chouki a rappelé que « la dernière réunion de la Commission nationale de lutte contre la corruption remonte à 2017 », sous le gouvernement de Saad-Eddine El Othmani du PJD. Ces propos ont provoqué la colère des députés islamises. Après le retour au calme, le représentant de la majorité aux affaires a exhorté l’exécutif de permettre au Parlement de participer à l’élaboration de la « nouvelle stratégie nationale contre la corruption ».

Pour rappel, lors de l’adresse royale du 10 octobre devant le Parlement, le Souverain a plaidé pour une « justice sociale et territoriale ». La lutte contre la corruption figure parmi les principales revendications des manifestations de la génération Z au Maroc.