Lutte contre la corruption : Le patron de l’INPPLC enfin reçu à la Primature

Les échanges ont également abordé les dispositifs visant à dynamiser les institutions de gouvernance et à consolider la coopération entre les différents acteurs, conformément à la vision du Roi Mohammed VI pour un Maroc fondé sur la probité et la croissance.

Le Chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d’accélérer la tenue de la Commission nationale de lutte contre la corruption. Cette instance permettra d’évaluer la stratégie nationale, de présenter le bilan dressé par l’INPPLC et de définir une feuille de route stratégique pour les années à venir.

La réunion a aussi permis de passer en revue les projets structurants que l’Instance compte lancer, dont la création de l’Académie marocaine de la probité, du Laboratoire national de la probité et de clusters dédiés au développement de solutions numériques innovantes. Ces initiatives visent à renforcer les capacités des acteurs publics, privés et associatifs dans la prévention et la lutte contre la corruption.

Enfin, les deux responsables ont souligné le rôle déterminant de la société civile. Le soutien aux initiatives citoyennes et le partenariat avec les associations sont considérés comme essentiels pour ancrer une véritable culture de la transparence et de la responsabilité, tout en assurant le suivi de l’impact des réformes engagées.