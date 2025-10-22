Close Menu
Lutte contre la corruption : Le patron de l’INPPLC enfin reçu à la Primature

Le Chef du gouvernement qui a tourné le dos à l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) a fini par recevoir, mardi à Rabat, Mohamed Benalilou, son nouveau président. Cette rencontre a porté sur les moyens de relancer le chantier de la lutte contre la corruption et de renforcer la mise en œuvre du rôle constitutionnel de l’Instance, selon le communiqué de presse de la Primature.
Perspectives MedBy Updated: Lutte contre la corruption 2 Mins Read
Les échanges ont également abordé les dispositifs visant à dynamiser les institutions de gouvernance et à consolider la coopération entre les différents acteurs, conformément à la vision du Roi Mohammed VI pour un Maroc fondé sur la probité et la croissance.

Le Chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d’accélérer la tenue de la Commission nationale de lutte contre la corruption. Cette instance permettra d’évaluer la stratégie nationale, de présenter le bilan dressé par l’INPPLC et de définir une feuille de route stratégique pour les années à venir.

La réunion a aussi permis de passer en revue les projets structurants que l’Instance compte lancer, dont la création de l’Académie marocaine de la probité, du Laboratoire national de la probité et de clusters dédiés au développement de solutions numériques innovantes. Ces initiatives visent à renforcer les capacités des acteurs publics, privés et associatifs dans la prévention et la lutte contre la corruption.

Enfin, les deux responsables ont souligné le rôle déterminant de la société civile. Le soutien aux initiatives citoyennes et le partenariat avec les associations sont considérés comme essentiels pour ancrer une véritable culture de la transparence et de la responsabilité, tout en assurant le suivi de l’impact des réformes engagées.

