LOT investit sur Marrakech : Une nouvelle desserte programmée deux fois par semaine

Une nouvelle liaison aérienne entre Varsovie et Marrakech, assurée par la compagnie aérienne polonaise LOT, a été lancée, mercredi, dans le cadre du développement du tourisme entre le Maroc et la Pologne.
Cette liaison aérienne, opérée à bord d’un Boeing 737 MAX 8 de la compagnie polonaise, à raison de deux vols par semaine (mercredis et samedis), reliera l’aéroport Chopin de Varsovie et Marrakech Menara.

Cette liaison aérienne directe est de nature à renforcer la connectivité et la mobilité entre la Pologne et le Maroc et aura un impact commercial et économique indéniable sur les deux pays, a indiqué, à cette occasion, Laila Boulejiouch, de l’ambassade du Maroc à Varsovie.

Le lancement de cette nouvelle liaison aérienne intervient après plusieurs mois de discussions entre l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et LOT Polish Airlines, sanctionnés par la conclusion d’un partenariat entre l’Office et la compagnie aérienne polonaise, a indiqué, pour sa part, Aziz Mnii, représentant de l’ONMT à Varsovie.

La ligne Varsovie-Marrakech permettra d’augmenter le nombre de touristes polonais visitant le Maroc, qui a atteint en 2024 près de 136 000 voyageurs, a précisé le responsable de l’ONMT.

