Ligue des Champions de la CAF : La RSB écarte Al-Ahli Tripoli

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Paul Bassène (28′) et Ayoub Khairi (54′) pour la RSB, et Muayid Ellafi (10′) pour Al Ahli.

A l’aller, les deux clubs s’étaient neutralisés (1-1).

A la faveur de cette qualification, la RSB devient le 2è représentant marocain à cette compétition à être passé par la phase interclubs aux côtés de l’AS FAR, qui a écarté le Horoya Conakry (1-1, 3-0).

Dans l’autre compétition de la CAF, à savoir la Coupe de la Confédération, le football national est représenté par le Wydad de Casablanca et l’Olympique de Safi, qui ont également assuré leur qualification pour la phase de groupes.