Ligue des Champions de la CAF : La RSB écarte Al-Ahli Tripoli

La Renaissance sportive de Berkane (RSB) s’est qualifiée pour la phase de poules de la Ligue des Champions de la CAF en battant Al Ahli Tripoli (2-1), samedi 1er novembre 2025 au Stade municipal de Berkane, dans le cadre du deuxième tour retour.
Les buts de la rencontre ont été inscrits par Paul Bassène (28′) et Ayoub Khairi (54′) pour la RSB, et Muayid Ellafi (10′) pour Al Ahli.

A l’aller, les deux clubs s’étaient neutralisés (1-1).

A la faveur de cette qualification, la RSB devient le 2è représentant marocain à cette compétition à être passé par la phase interclubs aux côtés de l’AS FAR, qui a écarté le Horoya Conakry (1-1, 3-0).

Dans l’autre compétition de la CAF, à savoir la Coupe de la Confédération, le football national est représenté par le Wydad de Casablanca et l’Olympique de Safi, qui ont également assuré leur qualification pour la phase de groupes.

