Liberté économique : Le Maroc désigné locomotive du Maghreb par Fraser Institut

Le Maroc se distingue comme le premier pays du Maghreb en matière de liberté économique, selon le rapport 2025 du Fraser Institute. Cette position reflète les efforts du Royaume pour renforcer la gouvernance économique, assurer la stabilité monétaire et développer un cadre favorable à l’initiative privée, tout en identifiant des axes à améliorer pour consolider encore davantage son environnement économique.

Selon le rapport qui analyse 165 pays, le Maroc se situe à la 70ᵉ place mondiale avec un score de 6,88, basé sur les données de 2023. Dans le contexte maghrébin, le Royaume se place en tête. L’Algérie, par exemple, est reléguée au 163ᵉ rang avec un score de seulement 4,30.

D’après le Fraser Institute, le Maroc obtient des résultats particulièrement notables dans certains domaines. Le pays enregistre un score de 7,09 en matière de monnaie saine, reflétant la stabilité relative de son cadre monétaire et la crédibilité des politiques mises en place par Bank Al-Maghrib. Sur le plan de la réglementation, il atteint 6,88, témoignant d’une amélioration de la gouvernance économique et d’un cadre plus favorable à l’initiative privée.

Le Royaume se distingue également par sa dynamique d’ouverture au commerce international, avec un score de 6,24. Malgré des marges de progression, cet indicateur montre que la diversification des échanges et la multiplication des accords de libre-échange commencent à porter leurs fruits.

En dépit de tout cela, le Fraser Institute souligne certaines limites, le Maroc détenant un score plus faible dans la catégorie du système juridique et droits de propriété (6,35, 128ᵉ rang), ce qui traduit encore des faiblesses en matière de protection juridique et d’efficacité institutionnelle. L’indépendance judiciaire et la garantie des droits de propriété apparaissent ainsi comme des leviers essentiels pour renforcer davantage la liberté économique. Autre point perfectible, la taille du gouvernement (5,36, 75ᵉ rang), qui reflète le poids encore important des dépenses et de l’intervention publique dans l’économie. La poursuite des réformes budgétaires et fiscales demeure une condition pour améliorer cet indicateur.

Malgré ces défis, la progression du Maroc dans l’indice mondial reste significative. Comme le note le Economic Freedom of the World: 2025 Annual Report, les pays qui enregistrent une plus grande liberté économique tendent à bénéficier de niveaux de vie plus élevés, de meilleurs taux d’emploi et d’un climat plus favorable à l’innovation. En consolidant ses acquis et en poursuivant les réformes structurelles, le Maroc pourrait non seulement gravir de nouvelles marches dans le classement international, mais aussi renforcer son attractivité auprès des investisseurs étrangers.