Les sondages d’opinion se suivent et se ressemblent en France :L’hôte de l’Elysée au plus bas !

Le président français enregistre une chute historique de sa cote de popularité, désormais à 11 %, selon un sondage réalisé par l’institut Verian pour Le Figaro entre le 26 et le 28 octobre 2025. Ce niveau place E. Macron à égalité avec l’ancien président François Hollande, qui avait atteint le même seuil d’impopularité en septembre 2016, à la veille de son renoncement à briguer un second mandat.

La perte est significative : Macron recule de cinq points en un mois, et 84 % des personnes interrogées déclarent ne plus lui faire confiance. La dégringolade touche particulièrement les seniors. Le recul est de 11 points chez les plus de 65 ans et de 9 points chez les retraités. Ce segment, traditionnellement plus stable, se détourne désormais massivement du président.

Même dans sa coalition, les soutiens s’effritent : seuls 71 % des sympathisants du parti présidentiel Renaissance lui accordent encore leur confiance, tandis que le chiffre tombe à 53 % pour l’ensemble de la coalition centriste « Ensemble » (Renaissance, MoDem, Horizons). Dans le paysage politique français, la tendance s’inverse pour le Premier ministre Sébastien Lecornu. Sa cote de confiance augmente de 5 points, atteignant 26 %. Il bénéficie notamment d’une remontée notable auprès des retraités (+9 points) et des personnes âgées (+7 points). Toutefois, Le Figaro avertit que cette hausse reste fragile et pourrait être compromise par les tensions budgétaires à venir. Cette dynamique positive s’explique par une impression de stabilité incarnée par le chef du gouvernement, contrairement à un président affaibli et de plus en plus contesté. À noter que l’image de S. Lecornu s’améliore même auprès des sympathisants socialistes et des Républicains. Mais cette parenthèse favorable pourrait être de courte durée.

À droite, la montée en puissance des figures du Rassemblement national se confirme. Jordan Bardella recueille la confiance de 45 % des Français interrogés, suivi par Marine Le Pen (40 %) et Marion Maréchal (29 %), selon les données. J. Bardella séduit bien au-delà de l’extrême droite : 87 % des sympathisants de cette mouvance lui font confiance, mais il obtient également 51 % de soutien chez les sympathisants de droite et 26 % parmi ceux du centre. L’ancien Premier ministre Édouard Philippe, figure modérée de la droite, tire également son épingle du jeu avec 30 % d’opinions favorables, mais son influence reste limitée. Parmi les personnalités de gauche, seul l’eurodéputé Raphaël Glucksmann se distingue, avec un taux de confiance de 19 % selon Verian.

Cette impopularité record de l’hôte de l’Elysée intervient dans un contexte politique troublé, marqué par des tensions internes, une instabilité croissante et des échecs répétés sur les réformes majeures. Selon Politico, certains diplomates européens commenceraient déjà à rédiger un « nécrologue politique » du président français, dont le mandat s’achève en 2027.

Le sondage Verian, commandé par Le Figaro, a été mené en ligne auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 adultes français selon la méthode des quotas. La marge d’erreur est estimée entre 1,4 et 3,1 points. Ce résultat confirme une tendance de fond inquiétante pour l’exécutif français, en perte de légitimité, alors que les figures de droite et d’extrême droite, comme J. Bardella et M. Le Pen, s’imposent de plus en plus aux yeux d’un électorat en rupture.