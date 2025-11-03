Les séparatistes braqués après la résolution de l’ONU : B. Ghali cultive le déni

Pour le chef de file des séparatistes, le Maroc mène cette campagne « depuis 50 ans, falsifiant et dénaturant l’avis de la Cour internationale de justice pour en donner une interprétation déconnectée de la réalité ; aujourd’hui encore, ils tentent de tordre la résolution du Conseil de sécurité [du 31 octobre 2025, ndlr] à leur avantage ».

B. Ghali s’est même félicité que le texte onusien mentionne « l’autodétermination du peuple du Sahara occidental » et le « Front Polisario » alors que la résolution 2797 précise, et c’est une première, que le plan d’autonomie marocain, proposé en 2007, constitue « la base d’un règlement juste, durable et mutuellement acceptable », affirmant qu’« une véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait être une solution des plus réalistes ». Le texte adopté par les Quinze appelle clairement les parties à « soutenir pleinement les efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel pour faciliter et conduire les négociations sur la base du plan d’autonomie proposé par le Maroc, afin de parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend, conformément à la Charte des Nations Unies », tout en « attendant avec intérêt les propositions constructives des parties concernant le plan d’autonomie ». Autant de passages significatifs ignorés par le chef du Polisario qui persiste dans son aveuglement.

A signaler que le représentant de l’Algérie auprès des Nations unies a déploré, vendredi, après l’adoption de la résolution 2797, que le Conseil de sécurité n’ait pas pris en compte la proposition du Polisario, présentée en 2007 et détaillée en octobre 2025. C’est la première fois depuis 2007 que cette offre n’est pas mentionnée dans une résolution de l’instance exécutive de l’ONU.

La sortie de B. Ghali s’apparente à celle du pompier appelé à endiguer les réseaux sociaux enflammés par une bourrasque de messages de Sahraouis des camps de Tindouf, dénonçant l’échec de la direction du Polisario à tenir sa promesse d’indépendance, qu’elle assure depuis cinquante ans.