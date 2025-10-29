Les jeunes reprennent les manifestations : Le ministère public communique sur les procès en cours

H. Farhan a révélé des chiffres concernant les arrestations et condamnations liées aux manifestations de la génération Z au Maroc. Selon lui, plusieurs individus ont été interpellés, parmi lesquels 3 300 ont été relâchés après des vérifications effectuées par les services de sécurité. Il a précisé que ces événements ont impliqué de nombreux mineurs, qui ont été remis à leurs tuteurs.

En ce qui concerne les personnes dont l’implication dans des actes criminels graves, menaçant la sécurité des personnes et des biens ainsi que l’ordre public, a été prouvée, un total de 2 480 individus a été déféré devant divers parquets du Royaume, notamment à Rabat, Casablanca, Agadir, Tanger et Oujda, pour des mesures légales appropriées, a expliqué le magistrat. Il a souligné que les interventions des forces de l’ordre se sont déroulées dans le respect de la loi et des prérogatives qui leur sont conférées par les textes juridiques régissant les rassemblements publics.

Après l’achèvement des enquêtes, les parquets concernés ont décidé de poursuivre 2 480 prévenus, dont 959 en liberté et 1 473 en détention. Ce chiffre a diminué après la libération de certains accusés, grâce à des jugements de prison avec sursis ou des acquittements. D’autres jugements ont été rendus à l’encontre de mineurs, qui ont été remis à leurs tuteurs conformément aux dispositions du Code de la procédure pénale relatives au jugement des mineurs.

Les parquets ont décidé de classer sans suite les dossiers de 48 mis en cause. Selon les données disponibles auprès des parquets jusqu’au 27 octobre, 66 accusés ont fait l’objet de décisions au niveau des chambres pénales de première instance des cours d’appel, avec 61 condamnations et 5 acquittements. Dans les tribunaux de première instance, 301 jugements ont été rendus contre des majeurs, dont 208 condamnations à la prison ferme, 66 peines avec sursis et 27 acquittements.

Par ailleurs, des jugements ont été prononcés contre 162 mineurs impliqués dans ces actes, dont 83 ont été remis à leurs tuteurs, en prenant en compte leur intérêt.

Ces statistiques montrent que les acquittements au niveau des tribunaux de première instance représentent 11,4% des jugements prononcés, tandis qu’au niveau des cours d’appel, les acquittements s’élèvent à 9,7% des décisions rendues jusqu’à présent.

Le magistrat n’a fait part d’aucune bavure commise par les forces de l’ordre alors que, ne serait-ce que pour le cas de l’Oriental, on a vu une fourgonnette foncer dans la foule avec ce que cela a provoqué comme dégâts. Le transfert par hélicoptère du jeune amputé vers un des centres de soin de Rabat en dit long sur ce regrettable accident. En outre, le flou entoure encore le dossier impliquant, dans le Souss, les éléments de la gendarmerie ayant usé de leurs armes à feu pour endiguer un assaut présumé contre une caserne.