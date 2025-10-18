Ce sera donc la deuxième journée de manifestations nationales depuis la mi-juin menée par cette coalition anti-Trump qui regroupe une centaine d’organisations. Lors de la première journée de protestation, des millions de personnes y avaient pris part. Il s’agissait du plus grand mouvement de protestation contre D. Trump depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier dernier.

Quatre mois après la première manifestation, les organisateurs prévoient plus de 2 600 manifestations et protestations, auxquelles devraient participer des millions de personnes. Outre les grandes villes, des points de rassemblement sont prévus dans tout le pays, et même au Canada voisin, à Toronto, Vancouver et Ottawa.

Lors d’une conférence de presse vidéo jeudi, Deirdre Scheffling, responsable de l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), organisation de défense des droits civiques, a déclaré que « des millions d’Américains manifesteront pacifiquement samedi pour dire à l’administration Trump que nous sommes un pays où les gens sont égaux, un pays où les lois s’appliquent à tous, un pays de droit et de démocratie. » Elle a ajouté que « face aux abus de pouvoir de Donald Trump et de ses alliés, nous ne nous laisserons pas réduire au silence. » Leah Greenberg, cofondatrice d’Indivisible, a énuméré ces abus. « Ils envoient la Garde nationale dans les villes américaines. Ils terrorisent nos amis et voisins immigrés. Ils poursuivent leurs opposants politiques. » Elle a ajouté : « C’est de l’autoritarisme classique : menaces, diffamation, mensonges et intimidation pour contraindre les gens à la soumission. Mais nous ne nous laisserons pas intimider, nous ne nous laisserons pas duper et nous ne nous agenouillerons pas. »

A signaler aussi que le bras de fer entre Washington et les autorités de l’Illinois prend de l’ampleur. Vendredi, l’administration Trump a exhorté la Cour suprême, la plus haute instance juridique du pays, a autoriser le déploiement de la Garde nationale à Chicago. La veille, la Cour d’appel des États-Unis pour le septième circuit – située à Chicago – avait confirmé la décision de blocage d’une juge fédérale rendue le 9 octobre, après une saisine du gouverneur démocrate et de la mairie. Estimant qu’il n’y avait « aucune preuve crédible qu’il existait un danger de rébellion dans l’État d’Illinois », elle suspendait pour au moins deux semaines le déploiement de la Garde nationale dans la troisième ville du pays. Une décision qui avait déjà été validée, le 11 octobre, par cette Cour d’appel fédérale basée à Chicago.

« Nous soulignons que l’analyse critique d’une « rébellion » se concentre sur la nature de la résistance à l’autorité gouvernementale », a estimé la Cour dans son arrêt du 16 octobre, ajoutant qu’il doit au moins y avoir une violence délibérée et organisée en opposition à l’autorité gouvernementale. « L’opposition politique n’est pas une rébellion », peut-on encore lire.

Pour sa part, l’administration Trump estime que cette décision « empiète indûment sur l’autorité du président et met inutilement en danger le personnel et les biens fédéraux ». L’affaire remonte à l’annonce début septembre, puis début octobre, de l’envoi de troupes de la Garde nationale à Chicago, au nom de la lutte contre la criminalité et la protection des agents de l’ICE, la police fédérale de l’immigration. Le président américain avait alors déclaré être prêt à invoquer l’Insurrection Act de 1807 si les tribunaux ne se conformaient pas aux ordres de déploiement.