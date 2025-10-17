Le Liban toujours dans le viseur de l’armée israélienne : Les raids mortels se succèdent au sud

C’est à l’est du pays que le martyr est tombé dans des raids lancés par des avions ennemis sur les périphéries de la localité de Chmestar dans la Békaa. Dans le sud, les agressions israéliennes ont débuté dans la journée lorsqu’un avion ennemi a largué une bombe sur la zone d’Abou Manadeel, aux abords de la ville de Blida, pendant que les habitants cueillaient les olives. Plus tard, un avion israélien a largué 3 bombes sonores à trois moments différents au large de Ras al-Naqoura, dans le casa de Tyr, tandis que les forces ennemies menaient une opération de ratissage autour de leur position nouvellement établie dans la zone occupée de Jal al-Deir, à la périphérie de la ville d’Aitaroun. Un drone hostile a également lancé une frappe aérienne sur la ville de Kawthariyat al-Siyyad. Puis l’aviation israélienne a lancé deux frappes aériennes aux abords de la ville de Bnaafoul, dans le district de Saïda, faisant un blessé.

Dans la soirée, rapporte le correspondant d’Al-Manar, les raids israéliens ont visé les périphéries sud et est des localités Wadi Sinaï et Ansar, dans le district de Nabatieh, ciblant une cimenterie et une usine d’asphalte. Ils ont blessé 5 personnes, selon le Centre des opérations d’urgence sanitaire du ministère de la Santé publique. Les raids ont aussi bombardé les régions de Mahmoudiya et de Jabour.

L’armée israélienne maintient qu’elle a également visé des installations souterraines du Hezbollah utilisées pour stocker des armes. Parallèlement, les soldats israéliens ont mené un ratissage à partir de la colline occupée de Tallet Hamames, tirant vers Wadi el-Assafir, tandis que des frappes isolées ont visé Deir Antar, Aïtaroun et des zones agricoles à l’est de Blida. Côté civil, Électricité du Liban (EDL) a annoncé avoir réparé des lignes endommagées par les bombardements antérieurs, en particulier la liaison 220 kV Zahrani-Tyr. La ligne 66 kV Zahrani-Msayleh demeure hors service en raison de la chute d’un pylône, mais cela n’aurait pas une incidence majeure grâce aux lignes de secours existantes. Enfin, sur le plan diplomatique, l’ONU, les États-Unis, la France et l’armée libanaise se sont réunis le 15 octobre à Naqoura pour réaffirmer leur engagement en faveur du respect de la trêve. Le Centcom indique que près de 10 000 roquettes, 400 missiles et plus de 205 000 munitions non explosées ont été retirés cette année dans le cadre du désarmement du Hezbollah. Le nouveau représentant militaire américain au Liban, le lieutenant-général Clearfield, a été nommé président du mécanisme de contrôle mis en place depuis novembre 2024 pour surveiller les engagements d’Israël et du Liban.

Le général Joseph Aoun, président libanais, a condamné ces attaques estimant que « l’agression israélienne répétée s’inscrit dans une politique systématique visant à détruire les infrastructures productives, à entraver la reprise économique et à compromettre la stabilité nationale sous de faux prétextes sécuritaires ». Il a ajouté que « cette escalade constitue une grave violation de la résolution 1701 et de l’accord de cessation des hostilités de 2024. Elle confirme qu’Israël continue de violer ses obligations internationales et de recourir à la force en dehors de tout cadre juridique ou mandat international, ce qui exige une position internationale pour mettre fin à ces violations répréhensibles. » Mais aucun ordre n’a encore été donnée à l’armée libanaise pour riposter… Alors que le bilan officiel des violations et attaques, depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu conclu le 27 novembre 2024, fait état de 2. 112 violations terrestres, 2 683 violations aériennes et 157 violations maritimes, pour un total de 4 952 violations et attaques. Le nombre de martyrs s’élève à 282, tandis que celui des blessés s’élève à 578.

Nabih Berri, président du Parlement, a reçu à Aïn el-Tiné, le commandant de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), le général Diodato Abagnara, et la délégation qui l’accompagne. La rencontre a porté sur la situation générale, notamment sur les opérations de la Finul dans le sud du Liban le long du Litani, et sur les missions menées en coordination avec l’armée libanaise conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU. N.Berri a affirmé au commandant de la FINUL que « la communauté internationale doit assumer ses responsabilités pour contraindre Israël à appliquer la résolution de cessez-le-feu, à cesser ses attaques et à se retirer des territoires qu’il continue d’occuper dans le sud ». Il a aussi salué le rôle de la Finul depuis sa présence au Liban, partageant les souffrances et les sacrifices des habitants du Liban-Sud face aux agressions israéliennes, et a remercié les forces internationales pour la continuité des services qu’elles offrent malgré la réduction de leur budget.

Pour sa part, le bloc parlementaire du Hezbollah, Fidélité à la Résistance, a affirmé que « l’escalade et la poursuite des massacres, des assassinats et des attaques criminelles israéliennes sur le territoire libanais – dont le dernier en date est le ciblage odieux d’installations civiles et commerciales dans la région de Mousayleh – envoient un message clair au Liban, et au monde entier : l’ennemi ne cessera pas ses attaques et empêchera toute tentative de reconstruction ». La position du bloc est intervenue à l’issue de sa session ordinaire du 16 octobre 2025, présidée par le député Mohammad Raad et à laquelle ont participé ses membres. Le bloc a discuté de plusieurs questions parlementaires et politiques liées au Liban, à la Palestine occupée et à la région. Il a souligné que « cela exige que le gouvernement redouble d’efforts, mette en œuvre ses mesures, et ne se contente pas des récentes avancées qui vont dans la bonne direction. Ces mesures ont d’abord impliqué la présence de plusieurs ministres concernés afin d’évaluer les conséquences de l’agression et d’exprimer leur soutien aux personnes touchées, puis la plainte qui sera déposée auprès du Conseil de sécurité de l’ONU ».

Le bloc a déclaré que « le gouvernement peut mobiliser sa diplomatie à travers le monde et s’appuyer sur ses relations internationales pour condamner l’ennemi sioniste et ses crimes contre le Liban et ses citoyens ». Le bloc a également souligné « les priorités souveraines qui doivent guider la politique, les positions et les approches du pays afin de faire face à l’occupation et d’instaurer la sécurité et la stabilité. Ces priorités comprennent l’arrêt des actions hostiles de l’ennemi sioniste, le retrait de toutes les zones qu’il occupe encore au Liban, le retour des prisonniers et le lancement du projet de reconstruction du gouvernement libanais ». Il a invité « le gouvernement à adhérer à une position nationale unifiée face à l’ennemi sioniste et à ses attaques, et à condamner le droit présumé que cet ennemi invente dans ses prétendues menaces, contournant le Mecanism établi par l’accord de cessez-le-feu ».