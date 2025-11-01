L’autonomie sacrée par l’ONU comme base crédible du règlement : Saluant un « changement historique », le Roi invite à une solution préservant la dignité de tous

La résolution réaffirme la validité de l’initiative marocaine d’autonomie, considérée comme une base sérieuse et crédible pour un règlement, dans le cadre de la souveraineté du royaume. Les quinze membres du Conseil ont également exhorté les parties concernées, – (Maroc, Algérie, Polisario et Mauritanie) -, à reprendre les négociations « sans conditions préalables et dans les plus brefs délais », sur la base du plan d’autonomie marocain proposé en 2007. Ces discussions devraient se tenir aux États-Unis.

Juste après l’adoption de cette résolution, le roi Mohammed VI a prononcé un discours pour marquer ce momentum. « C’est une véritable source de fierté que ce changement historique coïncide avec les célébrations des cinquantième et soixante-dixième anniversaires de la Marche Verte et de l’Indépendance du Maroc », a-t-il déclaré. « À cette occasion, je suis heureux de partager avec vous la satisfaction que m’inspire le contenu de la dernière résolution du Conseil de sécurité. Nous vivons une étape charnière et un tournant décisif dans l’histoire du Maroc moderne : désormais, il y aura un avant et un après 31 octobre 2025. Le temps est venu pour un Maroc uni, s’étendant de Tanger à Lagouira, où personne n’osera bafouer ses droits ou transgresser ses frontières historiques », a-t-il poursuivi.

Tout en se félicitant que « la dynamique impulsée ces dernières années commence à porter ses fruits dans tous les domaines. Désormais, les deux tiers des États membres des Nations Unies considèrent que l’Initiative d’autonomie est le seul cadre viable pour résoudre ce conflit », le Souverain n’a pas manqué de souligner la nouvelle étape dans laquelle le pays rentre. « Nous entrons dans la phase décisive du processus onusien, car la résolution du Conseil de sécurité définit les principes et fondements susceptibles de mener à un règlement politique définitif de ce conflit, dans le strict respect des droits légitimes du Maroc », a-t-il souligné. Dans ce sillage, il a réaffirmé la volonté du Royaume de participer de manière constructive à la solution définitive dans le cadre du processus onusien, et promis que « conformément à cette résolution, le Maroc procédera à l’actualisation et à la formulation détaillée de la Proposition d’autonomie, qui sera soumise ultérieurement aux Nations Unies. En tant que solution réaliste et applicable, elle devra constituer la seule base de négociation ». Le souverain a exprimé sa gratitude particulière envers « les États-Unis d’Amérique, sous la direction de notre ami, Son Excellence le Président Donald Trump, dont les efforts ont ouvert la voie à un règlement définitif de ce conflit. Nous remercions également nos amis en Grande-Bretagne, en Espagne et, plus particulièrement, en France, pour leurs efforts ayant contribué à faire aboutir ce processus pacifique. Nos vifs remerciements vont également à tous les pays arabes et africains frères qui ont toujours exprimé leur soutien inconditionnel à la marocanité du Sahara, ainsi qu’aux différents pays du monde qui appuient l’Initiative d’autonomie ».

Il a réitéré son message du 29 juillet, soulignant la « nécessité de parvenir à une solution qui préserve la dignité de toutes les parties, sans vainqueur ni vaincu. Le Maroc ne brandit pas ces changements comme un trophée et ne souhaite nullement attiser les antagonismes ou accentuer les divisions ». Plus, a-t-il encore fait valoir, « dans ce contexte, nous appelons sincèrement nos frères dans les camps de Tindouf à saisir cette opportunité historique pour retrouver les leurs et profiter de l’Initiative d’autonomie, qui leur offre la possibilité de contribuer à la gestion des affaires locales, au développement de leur patrie et à la construction de leur avenir, dans le giron du Maroc uni. »

Se projetant déjà dans l’après, le souverain a tenu à rassurer nos compatriotes sahraouis dans les camps de Lahmada. « En ma qualité de Roi, garant des droits et des libertés des citoyens, j’affirme solennellement que tous les Marocains sont égaux, il n’y a pas de différence entre ceux qui sont revenus des camps de Tindouf et leurs frères installés dans le reste du territoire national ».

Le souverain a conclu son adresse en invitant « Son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune à un dialogue fraternel et sincère entre le Maroc et l’Algérie afin que, nos différends dépassés, nous jetions les bases de relations nouvelles fondées sur la confiance, la fraternité et le bon voisinage ».

Satisfaction à Washington et Paris

Les États-Unis ont qualifié d’« historique » le vote du Conseil de sécurité de l’ONU, vendredi, sur une nouvelle résolution concernant le Sahara. L’organe exécutif des Nations unies « a saisi cette occasion unique pour soutenir la dynamique en faveur d’une paix tant attendue au Sahara occidental », a salué un diplomate américain dans une déclaration officielle. « Nous exhortons toutes les parties à profiter des semaines à venir pour se réunir et entamer des discussions sérieuses, en s’appuyant exclusivement sur la proposition d’autonomie crédible et réaliste du Maroc, considérée comme la seule base d’une solution juste et durable au conflit », a rappelé le représentant des Etats-Unis à l’ONU

La France, autre membre permanent du Conseil de sécurité, a également salué l’adoption de cette résolution, qu’elle voit comme une ouverture vers « un horizon de paix ». Le diplomate français a réaffirmé la reconnaissance par son pays de la souveraineté marocaine sur le Sahara, citant une lettre du président Emmanuel Macron au roi Mohammed VI, datée du 29 juillet 2024 : « Le présent et l’avenir du territoire s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté du Maroc. » Pour Paris, le plan d’autonomie marocain représente « la seule base pour parvenir à une solution juste et durable ». Le représentant français a également souligné l’importance du respect du cessez-le-feu.

En revanche, le représentant de la Russie à l’ONU a « regretté que les États-Unis aient utilisé leur position de rédacteur pour imposer leur point de vue national ». Le diplomate russe a dénoncé une « démarche de cow-boy ». Moscou s’est abstenue lors du vote de la résolution 2797, tout comme la Chine et le Pakistan.

Bien que les relations entre la Russie et les États-Unis soient actuellement tendues, ces frictions n’ont pas poussé Moscou à opposer son veto à la résolution, refroidissant ainsi les ardeurs de l’Algérie.

Le Polisario se braque

Le Polisario a vivement réagi à l’adoption, vendredi, par le Conseil de sécurité de la résolution 2797 favorable au Maroc, et prolongeant le mandat de la MINURSO d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 octobre 2026. Il a souligné que « certains éléments » du texte, rédigé par les États-Unis, représentent « une déviation dangereuse et sans précédent (…). Ces éléments violent également le statut international du Sahara occidental en tant que question de décolonisation, sapent les fondements du processus de paix parrainé par l’ONU au Sahara occidental et entravent les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel ».

Le mouvement séparatiste dirigé par Brahim Ghali a déclaré qu’il « ne participera à aucun processus politique ni à aucune négociation fondée sur des « propositions » visant à « légitimer » l’occupation militaire illégale du Sahara occidental par le Maroc et à priver le peuple sahraoui de son droit inaliénable, non négociable et imprescriptible à l’autodétermination et à la souveraineté sur sa patrie ».

Le Front a également réaffirmé sa détermination « à défendre ses droits et sa souveraineté par tous les moyens légitimes ».

Dans le paragraphe 6 de la résolution 2797, le Conseil de sécurité a souligné « l’importance du respect du cessez-le-feu et la nécessité d’éviter toute action susceptible de compromettre le processus politique ».

A rappeler que l’Algérie a choisi de ne pas participer au vote de la nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la question du Sahara. Ammar Benjamaa, ambassadeur algérien, a pris la parole pour expliquer la position de son pays. Ainsi, il a admis que les Quinze « n’ont pas tenu compte de la proposition formulée par le Front Polisario », en attribuant ce rejet « aux résistances que le porte-plume n’a pu surmonter, et nous savons tous de quelles résistances il s’agit », en référence à la France.

En revanche, le diplomate algérien a ménagé Washington, exprimant même son admiration pour le président Donald Trump. Il a notamment salué son initiative de paix entre le Maroc et l’Algérie. « Une initiative qui apporte paix et détente dans la région (…) mais qui ne peut réellement prendre son envol sans le soutien actif de toutes les parties prenantes », a-t-il déclaré. A. Benjamaa a également loué les efforts déployés par « le porte-plume » dans la recherche d’un compromis. L’année dernière, pourtant, le même diplomate s’était distingué par une charge virulente contre les États-Unis, alors dirigés par le président Joe Biden.