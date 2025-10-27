L’armée russe dotée d’un missile sans égal : V. Poutine affranchi des prouesses du Bourévestnik

Le nouveau missile russe testé avec succès, équipé d’une ogive nucléaire spéciale et capable d’atteindre une vitesse de 1 300 km/h, a parcouru lors des essais du 21 octobre 14 000 km et est resté en vol pendant environ 15 heures, assure le rapport fait par le chef d’état-major russe à V. Poutine. Le missile, selon Moscou, serait conçu pour déjouer les boucliers antimissiles occidentaux, grâce à une portée quasi illimitée et une trajectoire imprévisible.

Le Bourévestnik est « un matériel unique dont personne d’autre ne dispose », a souligné de son côté V. Poutine. « Je me souviens très bien que lorsque nous avons annoncé la mise au point d’une telle arme, même les experts de très haut niveau me disaient qu’il s’agissait d’un objectif louable mais irréalisable dans un avenir proche. C’était, je le répète, l’avis d’experts de très haut niveau. Et maintenant, les essais décisifs sont terminés », a noté le président russe.

Il a proposé de déterminer les utilisations possibles de ce missile et de commencer à préparer l’infrastructure nécessaire pour déployer cette arme dans les forces armées russes. V. Poutine a indiqué que l’exercice des forces offensives stratégiques « a une fois de plus confirmé la solidité des forces nucléaires russes ».

« Nous en avons déjà parlé, ce fait est bien connu de tous, de tous les experts du monde militaire. Nos forces armées, ou plutôt nos forces de dissuasion nucléaire, sont au plus haut niveau en termes de modernité », a-t-il souligné, ajoutant qu’en termes d’équipement technique, « elles surpassent celles de tous les États dotés de l’arme nucléaire ».

Dans son édition du 26 octobre, le New York Times s’est arrêté sur un événement que peu d’observateurs ont pris à la légère : le test réussi du missile nucléaire russe Bourévestnik. Sans emphase, mais non sans respect, le journal reconnaît la portée d’une arme qui symbolise la persistance du savoir-faire stratégique de Moscou.

Le quotidien new-yorkais souligne que le missile, développé depuis de nombreuses années, s’inscrit dans la modernisation à long terme des forces nucléaires russes, notant qu’il constitue une étape significative dans les capacités scientifiques et militaires de Moscou. Certains spécialistes interrogés par le journal, comme Jeffrey Lewis, expert du nucléaire au Middlebury College, le comparent même à « un petit Tchernobyl volant », en référence à la catastrophe de 1986. Toujours selon le New York Times, le Bourévestnik a été conçu pour contourner les systèmes de défense antimissile, notamment ceux comparables au « Golden Dome » dont Donald Trump vantait l’idée aux États-Unis. Grâce à sa propulsion nucléaire, il pourrait voler beaucoup plus longtemps que les missiles classiques et suivre des trajectoires imprévisibles, rendant son interception presque impossible.

J. Lewis a rappelé que Moscou aurait commencé à développer de nouveaux systèmes stratégiques au début des années 2000, après le retrait des États-Unis du Traité relatif à la limitation des systèmes contre les missiles balistiques (Anti-Ballistic Missile Treaty), signé en 1972 et abandonné par Washington en 2002. Le quotidien US note que lorsque la Russie a présenté le Bourévestnik en 2018, V. Poutine l’avait décrit comme une réponse directe aux efforts américains visant à construire des boucliers de défense globaux.

Invité à commenter les déclarations de Moscou, D. Trump a réagi de manière sèche et directe, transformant une simple question en démonstration de force. Il a rappelé que les États-Unis disposaient du sous-marin nucléaire « le plus grand du monde », actuellement déployé au large des côtes russes, précisant qu’il « n’avait pas besoin de parcourir 12 000 kilomètres ». Le président américain a ajouté que son pays testait lui aussi régulièrement des missiles, avant de lancer : « Ils ne jouent pas avec nous. Nous ne jouons pas avec eux non plus. »

Drones ukrainiens

A signaler aussi que le ministère russe de la Défense a signalé lundiavoir abattu 350 drones ukrainiens. Plus tôt dans la matinée, le nombre d’appareils interceptés dans la nuit du 26 au 27 octobre s’élevait à 193. Sur le nombre, 40 drones ont été interceptés et détruits au-dessus de la région de Moscou, dont 34 volant vers la capitale.

Les attaques ont commencé dans la soirée du 26 octobre : le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine, a annoncé la destruction d’un drone volant vers la ville à 17h41, heure de Moscou. Des informations similaires ont ensuite été publiées tout au long de la nuit. Aucune information officielle n’a filtré sur de possibles conséquences au sol, il a seulement été indiqué que des spécialistes étaient intervenus sur les lieux de la chute des débris.

Dans deux des aéroports de la capitale, Domodedovo et Joukovsky, le plan « Kover » a été mis en place pendant la nuit en raison des attaques, imposant des restrictions sur les décollages et les atterrissages. À quatre heures du matin, les restrictions ont été levées. Pendant ce temps, selon les données de l’Agence fédérale russe du transport aérien (Rossaviatsiya), trois avions à destination de Domodedovo et un avion à destination de Joukovsky ont été déroutés vers des aéroports de dégagement.

Parmi les autres régions, c’est au-dessus de la région de Briansk, à la frontière avec l’Ukraine, que le plus grand nombre de drones – 47 – a été intercepté. 42 autres appareils ont été abattus au-dessus de la région de Kalouga, 32 au-dessus de la région de Toula, dix au-dessus de la région de Koursk, sept au-dessus de la région d’Orel, quatre au-dessus des régions de Rostov et de Voronej, deux au-dessus des régions d’Orenbourg et de Tambov, et un respectivement au-dessus des régions de Belgorod, de Lipetsk et de Samara.

Kiev lance sans relâche des attaques de drones sur le territoire russe. Rien que la semaine dernière, du 20 au 26 octobre, la Défense russe a signalé un total de 608 drones ukrainiens interceptés. Les civils font les frais de ces attaques : le 23 octobre, dans la région de Belgorod, située à la frontière de l’Ukraine, douze civils ont été blessés. Le lendemain, dans la région de Moscou, cinq autres personnes ont été touchées, dont un enfant.