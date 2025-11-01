Close Menu
La Justice de Ouarzazate face à la Gen.Z 212 : Six jeunes écopent, en appel, de 1 à 4 ans de prison

La chambre criminelle de la Cour d'appel de Ouarzazate a rendu son verdict dans l'affaire des manifestations de la Génération Z, condamnant six jeunes hommes de Kalaat M'Gouna. Les peines prononcées varient : trois des accusés écopent de quatre ans de prison, tandis que deux autres sont condamnés à deux ans, et le dernier à un an. D’autres procès sont toujours ouverts dans la province.
Manifestations de la Gen Z
Durant les audiences, la défense a plaidé pour des circonstances atténuantes, arguant que les actes reprochés relevaient d’une expression et d’une protestation pacifiques. De son côté, le procureur a insisté sur la nécessité d’appliquer la loi concernant l’incitation à des rassemblements non autorisés et la perturbation de l’ordre public. L’acte d’accusation énumère plusieurs chefs, dont l’incendie volontaire de biens mobiliers, le vandalisme de biens publics et privés, la mise en place d’obstacles sur la voie publique, l’entrave à la circulation, et les violences contre des fonctionnaires. Les accusés sont également poursuivis pour participation et incitation à des crimes et délits en public.

Le tribunal doit encore se pencher sur les dossiers d’autres accusés à Ouarzazate et à Taznakht, avec un verdict attendu le 13 novembre pour des affaires similaires.

Ces procès s’inscrivent dans le cadre des poursuites liées aux manifestations «GenZ 212» qui ont récemment secoué plusieurs villes de la région de Drâa-Tafilalet, entraînant une vague d’arrestations parmi les jeunes.

