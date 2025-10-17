La Gen Z.212 fait réagir le PCNS : La centralité de la revendication de justice sociale vue par L. Jaïdi

La justice sociale, notion à la fois noble et insaisissable, semble aujourd’hui plus que jamais au centre de la réflexion politique et citoyenne. En théorie, elle incarne l’équilibre entre les libertés individuelles et la cohésion collective. En pratique, elle se heurte à la complexité d’un monde traversé par des inégalités persistantes et des mutations économiques rapides. C’est dans cet entre-deux, entre les principes et leur application, que se joue le véritable enjeu d’une démocratie moderne, assure l’auteur de l’analyse. Lequel précise que l’égalité est au cœur du concept de justice sociale. Pourtant, elle reste l’un de ses aspects les plus ambigus. Faut-il comprendre l’égalité comme uniformité des conditions ou comme équité dans les opportunités ? Le débat, loin d’être purement philosophique, détermine les contours mêmes de la décision publique.

Dans un régime démocratique, poursuit-t-il, la politique consiste justement à trancher ce qui doit être égal et ce qui peut légitimement demeurer inégal. C’est une délibération permanente sur les normes de la justice. Cependant, dans la pratique, cette réflexion se réduit trop souvent à une succession de réactions ponctuelles à des vagues de revendications sociales. Le système politique, pris dans l’urgence, répond sans avoir le temps d’élaborer des solutions durables, au risque d’entretenir un cycle de frustrations et de désillusions.

Par ailleurs, les discussions sur la justice sociale surgissent avec intensité lors des périodes de tension, avant de s’effacer dans les interstices de la vie politique. Pourtant, la question ne saurait être traitée par à-coups. Elle exige un engagement continu, une pensée claire et une approche de long terme, ajoute l’analyste. De plus, l’exigence est double. Elle est économique, d’abord, car aucune politique publique cohérente ne peut être conçue sans une compréhension précise des liens entre justice et égalité, fait-il encore savoir. Mais elle est aussi politique, car la démocratie repose sur des principes régulateurs capables de prévenir les fractures sociales. La justice sociale n’est pas une option morale, selon lui, elle constitue la condition de stabilité du pacte républicain.

Au Maroc, la question de la justice sociale prend une résonance particulière, note L. Jaïdi. Les mutations économiques, les écarts territoriaux et les déséquilibres d’accès aux services publics nourrissent un sentiment d’injustice diffuse. L’observation du terrain laisse transparaître une société à deux vitesses : d’un côté, ceux qui jouissent de l’égalité des droits, des initiatives et des récompenses, de l’autre, ceux pour qui cette égalité demeure théorique, relève-t-il. Cette fracture, qu’elle soit objective ou perçue, alimente la défiance envers l’Etat et ses institutions. Certains diront que cette perception relève du subjectif, mais elle influe indéniablement sur les comportements sociaux, le rapport au collectif et la confiance dans la parole publique. Pour autant, souligne-t-il, la justice sociale n’est pas seulement un principe, elle est un ressenti, et c’est là que réside sa véritable complexité.

En outre, la solidarité collective ne peut plus se contenter de déclarations d’intention, estime l’auteur. Elle exige une refonte du système de protection sociale, capable de répondre aux défis d’un environnement international de plus en plus instable. Les menaces du marché mondial sur l’emploi et le revenu exposent chaque citoyen à de nouvelles vulnérabilités. Parallèlement, la concentration du capital et du pouvoir économique crée des poches d’inégalité toujours plus profondes. Face à ces réalités, nul Etat ne peut se prétendre démocratique sans garantir un socle solide de solidarité collective, ajoute-t-il.

Les politiques publiques doivent donc revisiter les principes de liberté, de justice, de responsabilité et d’égalité, non pas pour les réinventer, mais pour les rendre opératoires. L’enjeu est de concevoir des mécanismes concrets et des lois efficaces, à même d’assurer leur application réelle, rappelle le chercheur, tout en relevant qu’au fond, il n’existe pas de formule magique ni de modèle universel, car seule la volonté politique peut donner vie à une société véritablement juste. L’un des dangers contemporains réside dans la banalisation des grands principes. A force d’être invoqués dans les discours, les mots « égalité », « liberté » ou « justice » perdent de leur substance. Répétés sans incarnation concrète, ils s’usent, se vident de sens, deviennent des slogans, se risque-t-il d’assurer. Dès lors, il devient alors urgent, a ses yeux, de les réinterpréter à la lumière du réel, de les raviver par des actes politiques et des politiques publiques tangibles.

Ainsi, poursuit L. Jaïdi, redonner sens à la justice sociale, c’est aussi reconnaître la part de responsabilité de chacun, celle de l’Etat dans la redistribution, celle de l’entreprise dans la solidarité, ainsi que celle du citoyen dans la participation civique. Si l’idéal d’égalité reste un horizon, il n’en demeure pas moins atteignable à travers une dynamique de réformes continues, une écoute active des citoyens et une gouvernance fondée sur l’équité, conlut-il.