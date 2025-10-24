Karting : Les Marocains présents à Doha

Après avoir remporté le titre en 2023 et décroché la deuxième place en 2020 et 2024, le Maroc présente cette année une équipe de 15 pilotes, sous la houlette de l’expérimenté Nadir Kabbage. La Fédération Royale Marocaine des Sports Automobiles (FRMSA), qui déniche et forme les jeunes talents depuis quatre ans, récolte aujourd’hui les fruits de son travail.

Parmi les jeunes espoirs, Issac El Haouti, 9 ans, et Ayden Ouaich, 10 ans, concourront dans la catégorie MICRO-MAX. De son côté, le jeune champion marocain Nahyl El Gahoudi vise la première place en MINI MAX. En JUNIOR MAX, Riyad Yousfi portera les couleurs du Maroc, tandis que Yanis Martin, El Ghali Sabil et Anis Tazi s’aligneront en SENIOR MAX, selon le communiqué de la FRMSA.

Dans les catégories DD2 et DD2 MASTER, Rayane Laamarti, Ghali El Fechtali et Nadir Kabbage représenteront le Maroc. Par ailleurs, issus du championnat national 4-temps, Tarik Almou, Ahmed Erquizi, Mahdi Kadiri, Saïd Bouchoua et Nizar El Haddad ont été sélectionnés pour les épreuves de sprint et d’endurance.

La grande finale se tiendra le samedi 25 octobre 2025.