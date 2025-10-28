Karting : Le Maroc remporte la Coupe des nations FIA MENA 2025

Dirigée par la Fédération royale marocaine des sports automobiles, l’équipe marocaine composée de 15 pilotes a surpassé le Liban et le pays hôte, le Qatar, après quatre jours de courses intenses, indique un communiqué.

Parmi les résultats remarquables : Nahyl El Gahoudi a pris la première place en MINI MAX (son deuxième titre après 2023), Anis Tazi a remporté la catégorie SENIOR MAX, et Nadir Kabbage a décroché son troisième titre consécutif en DD2 MAX. En endurance, Tarik Almou, Nizar El Haddad et Saïd Bouchoua ont terminé à la deuxième place, tandis que Ghali El Fechtali s’est classé troisième en DD2.

Avec ce deuxième titre régional après 2022, le Maroc renforce sa position dans le karting régional et vise désormais le succès sur la scène mondiale aux FIA Games, l’équivalent des Jeux Olympiques pour le sport automobile.