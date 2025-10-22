JD Vance au chevet de la trêve fragile à Gaza : M. Rubio attendu en Israël…

Arrivé mardi en Israël, le responsable américain a aussitôt rencontré les deux émissaires de Donald Trump pour la région, Steve Witkoff et Jared Kushner, déjà sur place, avant de s’entretenir mercredi avec Benjamin Netanyahu. Marco Rubio, chef de la diplomatie US, est quant à lui attendu jeudi en Israël. « Nous avons une tâche très, très difficile devant nous, qui est de désarmer le Hamas et de reconstruire Gaza, de rendre la vie meilleure pour les gens de Gaza, mais aussi de s’assurer que le Hamas ne soit plus une menace pour nos amis en Israël », a déclaré JD Vance à l’issue de sa rencontre avec le chef du gouvernement sioniste.

Le mouvement de résistance palestinien a jusque-là refusé d’envisager son désarmement et ses combattants se sont redéployés dans des secteurs de Gaza après la trêve, s’affrontant avec des groupes armés accusés de « collaborer » avec Israël.

L’accord de cessez-le-feu a permis jusqu’à présent la libération de 20 captifs israéliens vivants et de centaines de prisonniers palestiniens, et prévoit l’afflux d’aide humanitaire pour la population gazaouie. Mais un regain des affrontements dimanche, fatals à 45 Palestiniens et deux soldats israéliens, et des retards dans la remise prévue par le Hamas des 28 dépouilles d’otages décédés retenues à Gaza ont fait craindre de voir cette trêve voler en éclats. « Cet accord sur Gaza est un élément clé pour déverrouiller les accords d’Abraham, et pourrait ainsi permettre la création d’une alliance au Moyen-Orient qui perdure », a ajouté JD Vance en référence au projet américain d’étendre la normalisation des relations entre Israël et des pays de la région à la faveur d’un règlement à Gaza. « Nous sommes en train de créer un lendemain incroyable avec une vision complètement nouvelle » sur « comment avoir un gouvernement civil, sur la manière d’assurer la sécurité là-bas », a déclaré à ses côtés M. Netanyahu. « Ce ne va pas être facile » et cela « va nécessiter beaucoup de travail », mais je pense que c’est possible », a-t-il ajouté.

Une étape ultérieure du plan Trump prévoit le retrait progressif des forces israéliennes dans la bande de Gaza et le déploiement d’une force de sécurité internationale. Les Etats-Unis n’enverront pas de troupes à Gaza et cherchent des pays près à contribuer à cet effort militaire, a assuré mardi le vice-Président US. « Nous ne cherchons pas à imposer quoi que ce soit à nos amis israéliens en ce qui concerne la présence de troupes étrangères sur leur sol, mais nous pensons qu’il y a un rôle constructif que les Turcs peuvent jouer », a-t-il ajouté.

« J’ai des opinions très tranchées à ce sujet. Voulez-vous deviner lesquelles ? », a dit de son côté B. Netanyahu, alors qu’une partie de l’opinion publique israélienne voit d’un mauvais œil le déploiement de soldats turcs, pays dont les relations avec Israël sont actuellement tendues. Après sa rencontre avec le vice-président américain, B. Netanyahu a rejeté l’idée qu’Israël soit un État client des États-Unis, la qualifiant de « foutaises ».

« Je tiens à être très clair », répond-il à une question. « Une semaine, ils affirment qu’Israël contrôle les États-Unis. Une semaine plus tard, ils affirment que les États-Unis contrôlent Israël. Ce sont des foutaises. Nous avons un partenariat, une alliance de partenaires qui partagent des valeurs et des objectifs communs. Nous pouvons avoir des discussions, des désaccords ici et là, mais dans l’ensemble, je dois dire qu’au cours de l’année écoulée, nous sommes parvenus à un accord ; un accord non seulement sur les objectifs, mais aussi sur la manière de les atteindre », a-t-il fait valoir.

Selon B. Netanyahu, Israël a réussi à « mettre le couteau sous la gorge du Hamas ; il s’agissait de l’effort militaire mené par Israël, et l’autre effort consistait à isoler le Hamas du monde arabo-musulman, ce que le président [américain] a brillamment accompli avec son équipe, à mon avis. »

« Nous ne voulons pas d’un État vassal, et ce n’est pas ce qu’est Israël », a répliqué à son tour JD Vance. « Nous ne voulons pas d’un État client, et ce n’est pas ce qu’est Israël. Nous voulons un partenariat. Nous voulons un allié ici. » Plus, « me président estime qu’Israël, avec ses alliés arabes du Golfe, peut jouer un rôle de leadership très positif dans cette région – à tel point que, franchement, les États-Unis se fichent complètement du Moyen-Orient, car nos alliés dans la région intensifient leurs efforts et prennent le contrôle de leur région du monde. » Mais « cela ne signifie pas que nous n’avons pas d’intérêts ici », poursuit le responsable américain. « Cela ne signifie pas que nous ne nous soucions pas de ce qui se passe ici. Mais nous voyons en réalité cela comme une opportunité de consolider les accords d’Abraham. Je pense que cet accord sur Gaza est un élément essentiel pour débloquer les accords d’Abraham. Il pourrait également permettre la création d’une structure d’alliance au Moyen-Orient qui perdure et se perpétue et qui permette aux citoyens de cette région du monde de se mobiliser et de prendre possession de leur propre territoire. C’est dans l’intérêt des États-Unis. Je pense que c’est aussi dans l’intérêt d’Israël ».

B. Netanyahu n’a pas manqué de réagir. « Nous prenons les décisions pour la sécurité d’Israël. Mais nous prenons des décisions communes pour la région, ce qui, je pense, peut nous servir à tous », a-t-il assuré.

Dans la bande de Gaza, Imran Skek, un Palestinien âgé de 34 ans réduit à vivre sous une tente, espère que la trêve va tenir et que le territoire pourra renaître rapidement. « La guerre a cessé et on n’entend plus de bruit de bombes ni de bombardements comme avant. Nous espérons que le cessez-le-feu tiendra et qu’Israël et le Hamas le respecteront », dit-il à l’AFP. « Nous commençons à peine à nous reposer, mais de nombreux problèmes subsistent. Devrons-nous vivre sous des tentes ? Cela est une autre forme de souffrance », ajoute-t-il.

De son côté, Israël a annoncé mardi soir avoir récupéré, via la Croix-Rouge internationale à Gaza, deux nouvelles dépouilles des captifs restituées par le Hamas, les 14e et 15e sur les 28 qu’ils s’est engagé à rendre. Il s’agit de Tamir Adar, 38 ans, et d’Aryeh Zalmanovich, un des fondateurs du kibboutz Nir Oz, l’un des plus touchés lors de l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre, et entraîné côté israélien la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l’AFP à partir de données officielles israéliennes.

Dans son offensive menée en représailles, Israël a tué dans sa guerre génocidaire 68.229 Palestiniens dans l’enclave palestinienne, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza.

A signaler que B. Netanyahu profite de l’intermède que lui procure le chassé-croisé diplomatique pour solder les comptes avec ses adversaires. Ainsi, il a limogé mardi soir Tzachi Hanegbi, chef du Conseil de sécurité nationale israélien. La Douzième chaîne israélienne a rapporté plus tôt que « l’entourage de Netanyahu a laissé entendre à Hanegbi qu’il serait préférable pour lui de démissionner. Face à son refus, Netanyahu a décidé de le limoger ».

Parmi les principaux points de désaccord entre les deux hommes figurent l’opposition de ce dernier à l’opération « Gideon 2 » et son soutien aux responsables de la sécurité concernant l’accord d’échange de prisonniers. T. Hanegbi a également appelé à s’abstenir d’attaquer le Qatar. A noter qu’il n’a pas participé au voyage de B. Netanyahu aux États-Unis le mois dernier en raison de tensions entre eux.

Dans une déclaration aux médias, T. Hanegbi a déclaré que « Netanyahu l’avait informé de son intention de nommer un nouveau président du Conseil de sécurité nationale, ajoutant : « Compte tenu de cela, mon mandat de conseiller à la sécurité nationale et de président du Conseil de sécurité nationale prend fin aujourd’hui. » il a poursuivi que « le terrible échec du 7 octobre 2023, dont je partage la responsabilité, doit faire l’objet d’une enquête approfondie afin d’en tirer les leçons nécessaires et de restaurer la confiance qui a été brisée. »

Le cabinet de B. Netanyahu a produit un communiqué lapidaire à cette occasion. « Le Premier ministre Benjamin Netanyahu remercie Tzachi Hanegbi pour son service à la tête du Conseil de sécurité nationale au cours des trois dernières années et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs et une bonne santé », y lit-on. « Le Premier ministre a l’intention de nommer immédiatement le vice-président du Conseil de sécurité nationale, Gil Reich, à la tête du Conseil de sécurité nationale par intérim », précise la même source.

T. Hanegbi rejoint ainsi une série de responsables de la sécurité qui ont désobéi à B. Netanyahu au cours des deux dernières années et ont été limogés ou ont démissionné. B. Netanyahu a remplacé le ministre de la Guerre Yoav Gallant par Yisrael Katz, le chef d’état-major de Tsahal Herzi Halevi par Eyal Zamir, et le chef du Shin Bet Ronen Bar par David Zinni