J. Aoun fait bouger les lignes avec Israël : Tel-Aviv persiste à violer la trêve…

Deux Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés vendredi lors de deux attaques distinctes à Qounine et Shoukine, dans le sud du Liban. Plus tôt dans la journée, la chaîne de télévision israélienne Kan a rapporté que « le Caire a lancé une intense campagne diplomatique face à l’escalade des tensions israélo-libanaises, visant à « présenter une nouvelle approche qui empêche la région de sombrer dans une confrontation ouverte » et « repose sur un équilibre entre sécurité, politique et considérations régionales ».

Pour sa part, Thomas Barrack, envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie, s’est rappelé au souvenir des Libanais en assurant, lors de sa participation au Dialogue de Manama à Bahreïn, que le Liban est un « État failli », soulignant que l’armée libanaise souffre d’un « manque de ressources financières et humaines ». Il a ajouté qu’« Israël est prêt à conclure un accord avec le Liban concernant la frontière », exhortant les Libanais à « participer aux négociations et à sécuriser leurs frontières », jugeant « inadmissible l’absence de dialogue entre le Liban et Israël ».

T. Barrack a observé que « les dirigeants libanais sont fermes, mais qu’ils doivent agir rapidement pour désarmer le Hezbollah », insistant sur le fait qu’ « il n’y aura aucun problème entre le Liban et Israël si le Hezbollah est désarmé », avant de conclure en affirmant que « des milliers de roquettes au Sud-Liban menacent toujours Israël, et le Liban n’a plus de temps ; il doit désarmer rapidement ».

La veille vendredi, cheikh Naïm Qassem, a affirmé que « les États-Unis interviennent au Liban sous prétexte de résoudre les problèmes, de stopper l’agression israélienne et de soutenir la souveraineté et l’indépendance du Liban. Or, l’expérience montre qu’ils ne sont pas un médiateur impartial, mais bien le principal instigateur de l’agression, contribuant à son expansion et à son enracinement au Liban et dans toute la région ». Lors d’un discours prononcé à l’occasion de l’inauguration du Souq Ardi (le Marché de ma terre) dans la banlieue sud de Beyrouth, le leader du Hezbollah a noté « qu’à chaque visite d’un émissaire américain ou à chaque déclaration des États-Unis ou de toute partie soutenant Israël, l’ampleur des attaques augmente considérablement ». Il a souligné que « les déclarations américaines incluent souvent des justifications pour Israël, le présentant comme un État offrant le meilleur, tandis que le Liban est tenu pour responsable, contraint de se soumettre et subit des pressions pour renoncer à ses capacités, à sa liberté et à son indépendance, le tout afin de donner à Israël tout ce qu’il désire ». Comme il a insisté sur le fait que « les États-Unis n’ont rien offert au Liban, ignorant les 5 000 violations israéliennes de la souveraineté libanaise » tout en faisant valoir que « les États-Unis n’ont émis aucune condamnation, aucun commentaire ni aucune demande d’arrêt des attaques israéliennes, se contentant de justifier ces violations ». Il a évoqué les attaques contre l’armée libanaise et les forces de la FINUL, se demandant : « quelle est la position des États-Unis sur ces questions ».

Le leader de la résistance a également critiqué les commentaires de responsables américains concernant l’appel du président libanais à contrer les attaques, décrivant l’armée libanaise comme agissant aux côtés de la résistance. Il s’est interrogé : « Défendre le territoire et faire respecter la souveraineté est-il devenu un crime ? Est-il permis d’empêcher les avancées israéliennes en territoire libanais ? » Il a par ailleurs remis en question la position américaine concernant le meurtre de civils libanais, la destruction d’infrastructures agricoles et les incursions dans certaines zones, notamment le crime odieux perpétré à Blida, où le martyr Ibrahim Salameh a été assassiné dans un bâtiment gouvernemental. Comme il a salué la décision du président Joseph Aoun « d’ordonner à l’armée de faire face aux incursions israéliennes », soulignant que « de telles positions de la part des trois présidents, ministres et responsables de l’État constituent un fondement solide pour l’avenir ». Il a affirmé que « la position nationale est unie, l’État, la résistance et le peuple s’unissant dans une position commune contre l’agression israélienne », appelant « à renforcer cette solidarité par une plus grande unité nationale ».

Cheikh Qassem a exhorté le gouvernement libanais « à inscrire à son ordre du jour un plan de soutien à l’armée libanaise afin qu’elle puisse faire face à l’agression israélienne, et à établir un calendrier pour atteindre cet objectif au Sud-Liban », soulignant que « la voie de la souveraineté est la garantie de la protection du Liban face au danger réel que représentent l’hégémonie américaine et l’expansionnisme israélien, qui cherche à tout contrôler ».

Pour sa part, le président libanais a affirmé, le 31 octobre à Beyrouth, que le Liban était « prêt à négocier » avec Israël pour « mettre fin à l’occupation » et « récupérer ses terres », tout en accusant l’État hébreu de répondre à cette ouverture par une intensification de ses attaques dans le Sud et la Békaa. Devant Johann Wadephul, ministre allemand des Affaires étrangères, Joseph Aoun a dénoncé « une absence totale de volonté de paix du côté israélien », soulignant que la communauté internationale devait « faire pression pour garantir la stabilité et la sécurité du Liban ». Beyrouth « ne cherche pas la guerre », mais veut « rétablir la stabilité à travers le dialogue et le déploiement de l’armée sur tout le territoire », a-t-il insisté.

Le président a annoncé une augmentation significative des effectifs militaires dans le Sud, avec « 10 000 soldats d’ici la fin de l’année », et salué la coopération entre l’armée libanaise et la Finul. Il a également rappelé que « l’armée est la seule garante de la souveraineté nationale » et appelé à un soutien international accru, notamment lors de la conférence que la France prévoit d’organiser fin 2025 pour renforcer les forces armées libanaises.

Dans la même lignée, Joe Raggi, ministre des Affaires étrangères, a exhorté Berlin à user de son influence pour « contraindre Israël à cesser ses agressions » et à « respecter le cessez-le-feu conclu en novembre 2024 ». J. Wadephul, tout en condamnant les violations israéliennes, a salué les efforts du Liban pour monopoliser les armes au profit de l’État, jugeant cette mesure « essentielle à la crédibilité du pays ». Il a confirmé la volonté de l’Allemagne de « soutenir activement l’armée libanaise » et d’appuyer les réformes économiques nécessaires à la relance du pays. De son côté, Nawaf Salam, Premier ministre, a rappelé qu’aucune stabilité ne serait possible sans un « processus de paix juste menant à la création d’un État palestinien indépendant », alors que la tension reste vive sur la frontière sud et que la pression internationale s’accroît pour limiter l’influence du Hezbollah.