Israël viole toujours la trêve avec le Liban : Dépitée, l’armée libanaises constate…

Le général Rodolphe Haykal a ajouté que « les attaques israéliennes causent des martyrs et d’importants dégâts matériels, les considérant comme une menace permanente pour le Liban et une violation flagrante du droit international et de l’accord de cessation des hostilités ». Le commandant de l’armée a tenu ces propos lors de son inspection du commandement de la 10e brigade d’infanterie à Kfarskhna, dans la province de Zgharta. Il a assisté à un briefing sur la situation opérationnelle dans le secteur et a rencontré des officiers et des soldats, saluant leurs efforts et leur professionnalisme dans l’exécution des missions dans des zones reculées malgré des conditions climatiques difficiles.

Le haut gradé a également affirmé que « la sécurité du Liban est assurée grâce au professionnalisme, à la persévérance et à la détermination de ses militaires dans l’accomplissement de leurs missions ». Il a souligné que « l’institution militaire demeure une source de consensus au sein du peuple libanais et de confiance auprès des pays amis grâce au dévouement de ses officiers et soldats ».

Lors de son inspection des unités de la brigade à Beddawi et Terbol, Haykal a appelé les soldats à rester déterminés et engagés, déclarant : « Nous considérons notre pays avec un sens des responsabilités », soulignant que « l’institution militaire est la garante de l’unité du pays, malgré les calomnies et les rumeurs ». Il a conclu que « l’armée libanaise incarne la sécurité des citoyens et n’hésitera pas à faire des sacrifices pour le salut du Liban ».