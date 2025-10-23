Israël victime de son hubris : L’érosion démographique prend de l’ampleur

Selon le journal, un rapport spécial de la Knesset basé sur les données du Bureau central israélien des statistiques révèle qu’environ 36 000 Israéliens ont quitté le pays chaque année entre 2009 et 2021. Soit un total de plus de 100 000 pendant ces trois années.

Le rapport indique que la majorité des émigrants sont de jeunes adultes diplômés âgés de 20 à 39 ans, dont certains avaient auparavant immigré en Israël avant de repartir peu après. Les conclusions ont été publiées par le Centre de recherche et d’information de la Knesset, avant une réunion du Comité parlementaire pour l’immigration et l’intégration convoquée lundi afin d’examiner cette tendance croissante à l’émigration.

Le rapport « présente un tableau préoccupant de l’évolution de l’émigration israélienne », souligne le journal israélien.

À partir de 2022, l’émigration a connu une nette accélération, avec 55 000 départs cette année-là, soit une hausse de 46 % par rapport à 2021. Le phénomène s’est encore amplifié en 2023, avec environ 82 700 départs, marquant une nouvelle augmentation de 50 %. Parallèlement, le nombre d’Israéliens rentrant après un long séjour à l’étranger est demeuré faible, avec une moyenne annuelle d’environ 24 000 personnes, selon le rapport. En 2022, environ 40 % des personnes ayant quitté le pays et 38 % de celles revenues étaient âgées de 20 à 39 ans, une proportion supérieure à celle de ce groupe d’âge dans la population générale, estimée à 27 %.

Le quotidien souligne que cette catégorie représente une population jeune et hautement qualifiée, dont le départ pourrait avoir des répercussions économiques à long terme. Le rapport fait également état d’une nouvelle hausse des départs depuis octobre 2023, sans en préciser les raisons, ajoute Maariv.

Depuis octobre 2023, Israël mène une guerre contre la bande de Gaza, qui a fait plus de 68 000 morts, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 170 000 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza. Les chiffres des Israéliens ayant quitté l’entité sioniste durant ces deux dernières années n’ont pas été rendus publics. Les estimations évoquent des chiffres plus importants oscillant entre 800.000 et un million d’Israéliens fuyant la guerre et ses conséquences socio-économiques.

Pression sur les médias

A signaler que dans le proto-Etat présenté comme « temple de la démocratie » dans la région, les médias sont soumis à de très fortes pressions depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle la guerre génocidaire a été déclenchée contre Gaza. Ainsi, le juge de la Cour suprême israélienne a demandé jeudi un délai supplémentaire pour examiner le recours déposé par l’Association de la presse étrangère à Jérusalem (FPA) pour un accès des journalistes internationaux dans la bande de Gaza. Le juge a estimé que « la situation a changé » depuis l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu le 10 octobre, et a demandé un délai supplémentaire de 30 jours pour examiner la situation. Aucune date n’a été fixée pour une prochaine audience.

L’audience devant la plus haute juridiction israélienne, la première depuis le dépôt du recours il y a deux ans, a eu lieu jeudi matin pour examiner le recours déposé par la FPA, qui représente les médias internationaux en Israël et dans les territoires palestiniens et compte des centaines de membres.

Depuis le début de la guerre à Gaza, les autorités israéliennes ont empêché les journalistes de médias étrangers d’entrer de manière indépendante dans le territoire dévasté. Elles ont autorisé au cas par cas une poignée de reporters à accompagner leurs troupes dans le territoire palestinien sous blocus israélien.

Les choses auraient pu être réévaluées à plusieurs autres moments auparavant, a fait valoir Gilead Sher, avocat de la FPA, évoquant les deux précédents cessez-le-feu en novembre 2023 et début 2025, et des périodes de « réduction des combats ». La FPA s’est dite « déçue par la décision de la Cour suprême d’accorder à l’Etat d’Israël encore un nouveau délai », selon un communiqué publié après l’audience. Elle espère néanmoins que le tribunal se montrera ferme « contre de nouveaux retards de l’État ».

« L’État a une fois de plus aujourd’hui utilisé des tactiques dilatoires pour empêcher l’entrée des journalistes » à Gaza, juge l’association de journalistes.

Selon elle, le gouvernement israélien empêche les journalistes de « remplir leurs devoirs journalistiques » et entrave « le droit du public à l’information ». « La position du gouvernement reste inacceptable. Nous renouvelons notre appel pour un accès immédiat à Gaza », ajoute la FPA.

Au cours des deux années écoulées, la FPA a demandé à plusieurs reprises l’accès à Gaza pour les journalistes. « Ces demandes ont été ignorées à maintes reprises, tandis que nos collègues palestiniens ont risqué leur vie pour fournir sans relâche des reportages courageux depuis Gaza », souligne l’association.

L’organisation Reporters sans frontières (RSF) s’est jointe à la requête déposée par la FPA. Pendant la guerre, Israël a tué « plus de 210 journalistes palestiniens dans le territoire », a souligné mardi Antoine Bernard, directeur du plaidoyer et de l’assistance à RSF. Le 10 octobre, un cessez-le-feu est entré en vigueur dans la bande de Gaza et Israël a commencé à retirer ses troupes de certaines zones du territoire palestinien, dans le cadre d’un accord élaboré sur la base du plan en 20 points du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre.

A signaler que l’image d’Epinal de l’entité sioniste s’érode en dépit de l’offensive menée sur ce que les Israéliens appellent « 8è front » nécessitant des investissements colossaux pour « retourner » l’opinion internationale désormais acquise en majorité à la cause palestinienne. Le point d’orgue de cette offensive n’est autre que l’acquisition, par des fortunes pro-israéliennes, de TikTok pour mieux censurer et canaliser le récit sioniste. Cette démarche n’a pas empêché pour autant que des centaines d’hommes politiques, intellectuels et artistes de renom de signer une lettre ouverte accusant l’Etat hébreu de « violer systématiquement les garanties créées en réponse à l’Holocauste ».

Parmi les signataires figurent Avraham Burg, ancien président du parlement israélien, Jonathan Glazer, réalisateur oscarisé (La Zone d’intérêt) et Wallace Shawn, acteur américain. Les signataires exigent le respect des décisions de la justice internationale ; l’arrêt des livraisons d’armes à Israël et l’aide humanitaire garantie aux Palestiniens. « La rhétorique qui assimile toute critique d’Israël à de l’antisémitisme a eu pour effet de discréditer indûment ceux qui œuvrent pour une paix juste », lit-on dans la lettre adressée au SG de l’Onu.