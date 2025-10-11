Israël bombarde le sud-Liban : Des parcs d’engins de travaux publics visé

Six de ces parcs d’exposition ont été pris pour cibles, a rapporté le correspondant d’al-Manar, selon lequel un grand nombre de bulldozers et d’excavatrices ont été entièrement détruits, ainsi qu’un bâtiment. « Ces agressions israéliennes se poursuivent sans répit et prennent plusieurs formes. La route a aussi été sérieusement endommagée sur une longueur de 800 mètres », a-t-il poursuivi indiquant qu’un martyr et un blessé ont été signalés. Les deux frères étaient de passage sur cette voie, au volant d’un camion transportant des fruits et légumes, a-t-il précisé. 5 blessés ont été déplorés plus tard.

Selon l’AFP, l’armée israélienne a confirmé des attaques, affirmant avoir « frappé et démantelé des infrastructures terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban ». « La présence de ces engins et les activités du Hezbollah dans cette zone constituent une violation des accords conclus entre Israël et le Liban », a-t-elle argué.

Le président libanais Joseph Aoun a dénoncé des frappes nocturnes contre des « installations civiles » dans le sud du pays ayant fait, selon le ministère de la Santé, un mort et sept blessés. « Une fois de plus, le sud du Liban est la cible d’une agression israélienne odieuse contre des installations civiles. Sans justification ni prétexte. Mais la gravité de cette dernière agression réside dans le fait qu’elle survient après l’accord de cessez-le-feu à Gaza », a-t-il affirmé.

Plus tard, le correspondant d’Al Manar a rapporté qu’un quadricoptère a largué des engins explosifs sur une maison du quartier d’Al-Rujum, au centre de la localité de Aita al-Chaab, située à la frontière avec la Palestine occupée.

Malgré le cessez-le-feu du 27 novembre 2024, qui avait mis fin à plus d’un an de conflit meurtrier entre Israël et le Hezbollah, l’armée d’occupation continue de mener des frappes quasi quotidiennes au Liban, arguant viser des membres du mouvement soutenu par l’Iran et l’accusant de tenter de reconstituer ses forces. L’ONU a indiqué début octobre que 103 civils avaient été tués au Liban depuis l’entrée en vigueur de la trêve.

A souligner que les forces de sécurité libanaise ont démantelé un réseau qui préparait des attentats terroristes pour le compte d’Israël et arrêté certains de ses membres, a révélé la télévision Al-Manar vendredi soir. « Les détenus ont avoué qu’ils projetaient de faire exploser six engins explosifs lors de la commémoration annuelle du martyre du Maître des Martyrs de la Nation, Sayyed Hassan Nasrallah » célébrée pendant la dernière semaine du mois de septembre dernier.

La même source ajoute que les forces de sécurité ont mené des raids dans les deux régions de Aramoune située dans le casa de Aley, au sud de la capitale et d’Antélias-Nacache, une localité du Metn dans le Mont-Liban, située à 5 km de la capitale. La correspondante de la télé a révélé que c’est la résistance qui a découvert le réseau et en a informé la Sureté générale libanaise. Ce réseau formé de deux groupes qui opéraient séparément dans ces deux régions visait al-Jamaa al-Islamiya et ses cadres. La Direction générale de la Sûreté générale a communiqué sur ce réseau et les objectifs qui lui ont été assignés par ses commanditaires israéliens.