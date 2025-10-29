Infrastructure routière : Plus de la moitié des 48.000 km bitumés en bon état, assure N. Baraka

Interpellé au parlement sur « l’état d’avancement du programme de maintenance et d’extension du réseau routier national et régional », Nizar Baraka, ministre de l’Equipement, a souligné que son département déploie un effort particulier dans le domaine de l’entretien routier, auquel est consacré 46% du budget alloué au secteur routier.

« L’amélioration de la qualité des routes est au cœur des priorités du ministère », a-t-il relevé, ajoutant que 66% du réseau routier est dans un bon, voire excellent état, avec l’ambition de porter ce pourcentage à 80% d’ici à 2030.

Il a, également, insisté sur l’importance particulière accordée à l’amélioration de l’état des routes affichant des taux élevés d’accidents de la circulation, dans le cadre des efforts visant à améliorer la sécurité et la qualité des routes en faveur des usagers.