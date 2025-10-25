Industrie des services : Le Maroc parmi les 30 premiers exportateurs, selon l’OMC

Le Maroc consolide sa position sur la scène internationale des échanges de services. Selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Royaume figure parmi les 30 principaux exportateurs mondiaux de services commerciaux hors échanges intra-européens, se hissant à la 29ᵉ place pour l’année 2024.

Les exportations marocaines de services ont atteint 27 milliards de dollars, représentant 0,4 % du commerce mondial. Cette performance se traduit par une hausse annuelle de 9 % par rapport à 2023, confirmant la résilience du secteur malgré un contexte international marqué par des tensions commerciales et des incertitudes économiques.

Sur le continent africain, seuls deux pays figurent dans ce classement mondial : l’Égypte, qui se positionne au 28ᵉ rang avec 28 milliards de dollars d’exportations (-12 % sur un an), et le Maroc, juste derrière, avec une croissance positive à deux chiffres. Cette présence limitée des économies africaines témoigne des défis persistants en matière de diversification et de compétitivité dans les échanges de services.

Dans l’espace arabe, les Émirats arabes unis dominent largement le classement en occupant le 9ᵉ rang mondial avec 176 milliards de dollars d’exportations, soit 2,5 % du total mondial. Ils sont suivis de l’Arabie saoudite (21ᵉ avec 53 milliards), du Qatar (27ᵉ avec 30 milliards), puis de l’Égypte et du Maroc, qui ferment la marche des pays arabes présents dans le Top 30.

À l’échelle mondiale, le commerce international des services est largement dominé par l’Union européenne, dont les exportations s’élèvent à 1.675 milliards de dollars, représentant près d’un quart du total mondial. Les États-Unis occupent la deuxième place (1.122 milliards), suivis par le Royaume-Uni, la Chine, Singapour, l’Inde et le Japon.

Au-delà du classement, le rapport de l’OMC met en avant une reprise plus forte que prévu du commerce mondial des marchandises au premier semestre 2025. Cette progression est attribuée à la hausse des investissements dans les produits liés à l’intelligence artificielle, à la dynamique des importations nord-américaines et à la vitalité des échanges asiatiques.

L’OMC prévoit une croissance de 4,6 % du volume mondial des exportations de services en 2025, après une hausse de 6,8 % en 2024. Cette évolution souligne l’importance croissante des services dans les chaînes de valeur mondiales, notamment dans les secteurs de la finance, des télécommunications et des technologies numériques, où le Maroc ambitionne de renforcer davantage sa compétitivité.