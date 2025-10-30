Industrie automobile : Une convention signée avec Renault pour produire des véhicules électriques

Le chef du gouvernement a souligné la volonté du Maroc de consolider ses partenariats avec les leaders mondiaux du secteur afin d’intégrer davantage les technologies de pointe et d’accroître la compétitivité de la filière, tout en valorisant les compétences nationales.

À l’issue des échanges, une cérémonie de signature a scellé un nouvel avenant à la convention d’investissement liant le Royaume au groupe Renault. Cet accord, signé par R. Mezzour et F. Provost, vise à pérenniser la coopération entre les deux parties et à renforcer la durabilité de l’écosystème automobile marocain. Il prévoit la création de 7 500 emplois directs et indirects.

Cette nouvelle phase permettra au constructeur d’entamer le renouvellement de ses modèles emblématiques et de lancer, à moyen terme, une nouvelle gamme de véhicules électriques d’ici 2030. Renault investira également dans la modernisation de ses lignes de production et dans la montée en compétences des ressources humaines, confirmant sa confiance en la plateforme industrielle marocaine. Le plan de développement 2025-2030 prévoit en outre la création d’un centre d’ingénierie et de R&D avant fin 2025, et le lancement au Maroc de la production de véhicules hybrides et électriques.

Renault Group Maroc a produit en 2024 plus de 413 000 véhicules, dont 90 % exportés vers 68 pays, consolidant ainsi la place du Maroc parmi les acteurs majeurs de l’industrie automobile mondiale.