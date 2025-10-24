Industrie aéronautique : Un premier moteur avion marocain à l’horizon 2030 ?

Les déclarations de R. Mezzour, à tout le moins optimistes, ont suivi le lancement du nouveau complexe de moteurs d’avions de Safran à Nouaceur, près de Casablanca, un projet de 3,4 milliards de dirhams qui comprend une usine d’assemblage et de maintenance de moteurs LEAP et devrait créer 900 emplois. Le responsable a révélé que le Maroc vise à produire son premier moteur d’avion d’ici 2027 ou 2028, avec une capacité totale prévue pour 2030. « Le Maroc sera parmi les cinq pays au monde capables de produire des moteurs d’avion de ce niveau », a-t-il déclaré, comparant cet exploit à « atteindre la demi-finale de la Coupe du Monde de la fabrication ».

R. Mezzour a cité la Chine et les États-Unis comme partenaires clés qui font confiance au Maroc en tant que hub industriel mondial. En plus de l’industrie aérospatiale, il a indiqué que dans le secteur automobile, le royaume avait déjà la capacité de produire plus d’un million de voitures, avec des plans pour augmenter ce chiffre à 1,45 million et éventuellement à deux millions.

Questionné sur les récentes manifestations menées par la génération Z, dans le contexte de l’attention portée aux investissements pour le Mondial 2030, le ministre a déclaré que les efforts étaient en cours « accueillir [les jeunes] dans l’arène politique, faciliter leur participation aux élections et aux débats publics, et leur fournir un soutien financier, couvrant jusqu’à 75% des dépenses de campagne afin qu’ils puissent se présenter aux élections et présenter leurs idées ».