Incursion meurtrière d’une force israélienne à Blida : L’armée libanaise appelée à riposter à toute violation du territoire

Dans le sillage du séjour beyrouthin de Morgan Ortagus, émissaire américaine venue exiger de l’armée libanaise de « mettre pleinement en œuvre son plan » de déploiement et de désarmement du Hezbollah, conformément à l’accord et à la résolution 1701, une force israélienne à bord de jeeps a franchi, jeudi matin, la frontière et pénétré dans la mairie de la localité de Blida au sud-Liban. Des coups de feu y ont été entendus lors de cette incursion qui constitue une agression grave et sans précédent. Le correspondant d’Al-Manar a rapporté que « plusieurs drones accompagnaient les forces israéliennes après avoir franchi la frontière de 1 000 mètres », ajoutant que « la force d’occupation qui a pénétré dans la mairie de Blida a ouvert le feu sans discernement et exécuté Ibrahim Salameh, un employé municipal, alors qu’il dormait dans le bâtiment, avant de se retirer vers la frontière ». Parallèlement, « des forces de l’armée libanaise sont arrivées à proximité des forces d’occupation et ont pris contact d’urgence avec les forces de la FINUL afin qu’elles « interviennent et les soutiennent face à cette agression israélienne », a précisé la même source.

Deux heures après cette infiltration, les forces d’occupation israéliennes se sont retirées de la mairie en direction de la frontière, et l’armée libanaise y est entrée. En réaction, plusieurs habitants de Blida ont partiellement bloqué la route avec des pneus enflammés, en signe de protestation contre la mort du policier municipal. Ils ont également interdit aux forces de la FINUL d’entrer dans leur village, leur reprochant de ne pas avoir soutenu l’armée libanaise lors de l’incursion ennemie.

Le Correspondant d’Al-Manar a fait état d’une série des raids intensifs des avions israéliens contre la région de Mahmoudiya, au sud du Liban. Raids qui se sont faits par vagues successives. Acculé, le président J. Aoun a ordonné au commandant de l’armée de faire face à toute incursion israélienne dans les territoires du sud libérés, afin de défendre le territoire libanais et la sécurité de ses citoyens. Il a ajouté que « le comité du Mécanisme doit non seulement enregistrer les faits, mais aussi faire pression sur Israël pour qu’il mette fin à ses violations de la souveraineté libanaise ».

Pour sa part, l’armée libanaise a affirmé dans un communiqué que « les allégations et prétextes fallacieux de l’ennemi sont sans fondement et visent à justifier ses violations contre notre patrie et nos citoyens ». Plus, ajoute la même source, « nous avons demandé au comité chargé de superviser la cessation des hostilités de mettre un terme aux violations perpétrées par l’ennemi israélien » tout en assurant que « cet acte criminel constitue une violation flagrante de la souveraineté libanaise et une violation de l’accord de cessation des hostilités et de la résolution 1701. Il s’inscrit également dans le contexte de ses agressions continues contre les civils innocents ».

Nabih Berri, chef du parlement, a lui aussi affirmé que « ce qui s’est passé à Blida et Adaysseh, ainsi que les agressions aériennes, constituent une violation de la souveraineté nationale et des résolutions de l’ONU. Le leader chiite a souligné « qu’il s’agit d’une agression contre le Liban qui ne saurait être contenue par de simples condamnations ». A ses yeux, « le moment présent nécessite de tous les Libanais de défendre les principes d’unité et de soutenir le chef d’Etat et sa récente position », a-t-il indiqué.

De son côté, Nawaf Salam, Premier ministre, a affirmé dans un communiqué que « l’incursion israélienne à Blida et l’assassinat d’un employé municipal constituent une agression contre les institutions de l’État ». Tout en exprimant ses « plus sincères condoléances à la famille du martyr Ibrahim Salameh, assassiné dans l’exercice de ses fonctions », il s’est déclaré pleinement solidaire « avec notre peuple du Sud et les villages frontaliers qui paient chaque jour le prix de leur attachement à leur terre et de leur droit de vivre en sécurité et dans la dignité, sous la souveraineté et l’autorité de l’État libanais », Avant de conclure : « Nous continuerons d’exercer des pressions sur les Nations Unies et les pays signataires de l’accord de cessation des hostilités afin d’obtenir la fin des violations continues et le retrait total des forces israéliennes de notre territoire ».

Le Hezbollah a fermement condamné le crime israélien à Blida (sud-Liban), affirmant que l’agression sioniste est menée avec le soutien et la complicité des États-Unis. Dans un communiqué publié, jeudi , le Hezbollah a affirmé que « l’ennemi sioniste criminel poursuit ses crimes sur le territoire libanais, persistant dans ses incursions et ses violations de la souveraineté libanaise et du caractère sacré de ses citoyens, au mépris des accords, des compromis et du droit international. » Tout en condamnant fermement ce « nouveau crime israélien, perpétré immédiatement après la visite de l’envoyée américaine au Liban et sa présidence des réunions du Comité du Mécanisme », le Hezbollah affirme que « l’agression sioniste contre notre pays est menée avec le partenariat et la complicité des États-Unis. Washington donne son feu vert à chaque escalade et à chaque acte d’agression israéliens, dans le but de contraindre le Liban à mettre en œuvre les agendas et les projets malveillants, incompatibles avec ses intérêts nationaux, sa souveraineté, sa sécurité et sa force. » Plus, ajoute-t-il, « les crimes et transgressions incessants de l’ennemi exigent que l’État libanais et toutes les forces politiques adoptent une position nationale unie, responsable et ferme afin de renforcer la position du Liban face à ces agressions continues. »

Le Hezbollah qui a salué la décision du Président d’ordonner à l’armée libanaise de s’opposer aux incursions israéliennes et appelle à fournir à l’armée tous les équipements nécessaires pour renforcer ses capacités de défense et lui offrir un soutien politique pour affronter cet ennemi brutal, a invité le gouvernement à prendre des mesures différentes de celles prises au cours des onze derniers mois et à assumer ses responsabilités en adoptant un plan politique et diplomatique pour mettre fin aux agressions et protéger les citoyens libanais et leurs intérêts. Comme il appelle la communauté internationale, le Conseil de sécurité et les forces de la FINUL « à assumer leurs responsabilités en prenant des mesures appropriées et dissuasives pour mettre fin aux agressions israéliennes ».

L’armée israélienne a tué plus de 4 000 personnes et blessé près de 17 000 autres lors de son agression contre le Liban, qui a débuté en octobre 2023 et s’est transformée en offensive à grande échelle en septembre 2024. Un cessez-le-feu a été conclu en novembre 2024 après un cycle d’attaques transfrontalières d’un an entre le Hezbollah et Israël, qui a été violé par ce dernier plus de 4 500 fois, selon les données locales. En vertu de la trêve, l’armée israélienne était censée se retirer du sud du Liban en janvier dernier, mais elle ne s’est retirée que partiellement et conserver une présence militaire sur cinq postes frontaliers.