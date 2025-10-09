Importations de bovins d’Espagne : Suspension temporaire pour épizootie

Les autorités sanitaires espagnoles ont annoncé la suspension des exportations de bovins vivants à destination du Maroc, après la découverte d’un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine sur leur territoire. Cette mesure, prise à titre de précaution, vise à endiguer tout risque de propagation de ce virus hautement contagieux entre cheptels, bien que sans danger pour l’homme.

La dermatose nodulaire contagieuse bovine, causée par un virus de la famille des Poxviridae, se caractérise par l’apparition de nodules et de lésions cutanées chez les animaux infectés, entraînant souvent une baisse de production et d’importantes pertes économiques dans les élevages.

Cette alerte sanitaire s’inscrit dans un contexte européen déjà tendu. Depuis juin 2025, 68 foyers ont été recensés en Italie et 79 en France, selon les autorités vétérinaires. L’Espagne rejoint ainsi la liste des pays européens confrontés à la résurgence de cette maladie, transmise principalement par les insectes piqueurs.

A souligner que la décision espagnole ne concerne que les bovins vivants, et n’affecte pas les importations de viande rouge, qui restent autorisées et sécurisées.