Huile d’olive : Avec une production importante, les prix devraient baisser, assure A. Bouari

Ahmed Bouari, qui intervenait en conférence de presse consécutive au Conseil de gouvernement, aux côtés du porte parole du gouvernement, est revenu sur la question de l’huile d’olive et notamment son prix. « On s’attend à une diminution (des prix), avec de l’abondance (du produit) et de la bonne qualité », a-t-il affirmé en réponse aux questions. Le prix de l’huile d’olive est devenu une problématique nationale après sa hausse ces deux dernières années, jusqu’à atteindre les 110 dirhams le litre, après deux hausses successives portant son prix à plus de 80 dirhams et 90 dirhams le litres ces derniers mois. Le responsable a annoncé une bonne récolte cette année. « Nous nous attendons cette année à une production très importante », a-t-il déclaré. Selon le ministre, la production de l’année dernière serait « multipliée par deux« , ajoutant qu’il est probable d’atteindre les 2 millions de tonnes alors que l’année précédente, la production n’avait pas atteint les 900.000 tonnes. « Bien évidemment cela aura un impact sur les prix », a-t-il avancé en signifiant que les coûts devraient baisser, soutenant que « le prix de l’olive est aux alentours de 5 dirhams/kg actuellement alors que l’année précédente il avait atteint les 13 ou 14 dirhams ».

Le ministre a également annoncé le lancement prochain de l’aide directe de soutien aux agriculteurs. « Le processus de versement de l’aide directe en faveur des éleveurs de bétail débutera parallèlement à la finalisation de l’opération de marquage du cheptel », a-t-il indiqué, précisant que « cette aide sera attribuée sur la base des résultats du recensement national du secteur, réalisé entre le 26 juin et le 11 août 2025 et couvrant l’ensemble du territoire national ». Cette mesure devrait être répartie en deux types : une aide directe pour l’acquisition de fourrages et une prime spéciale pour la préservation des femelles ovines et caprines.