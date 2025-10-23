H. Ziyache rejoint N. Amrabat : Le WAC s’allie les services d’un maestro

L’international marocain a récemment porté le maillot d’’Al Duhail SC. L’ailier de 31 ans avait rejoint Al-Duhail en janvier, lors d’un transfert gratuit après la résiliation de son contrat avec le club turc de Galatasaray. H. Ziyech a a débuté son parcours professionnel en 2015, notamment avec Heerenveen, Twente et l’Ajax aux Pays-Bas. Il a enchaîné avec Chelsea en Angleterre, puis Galatasaray en Turquie. La saison dernière, il a participé à 11 matchs toutes compétitions confondues.
Au Wydad, le maestro retrouvera un autre international marocain néerlandais, Nordin Amrabat, qui a rejoint le club plus tôt cette année.