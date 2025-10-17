Close Menu
En kiosque
Login S'abonner

Guerre US dans les Caraïbes : Interrogations sur le débarquement de l’amiral A. Holsey

Les États-Unis ont à nouveau bombardé, jeudi , un navire qui, selon eux, transportait de la drogue, et naviguait dans les Caraïbes. C'est la sixième frappe de ce genre depuis début septembre et le déploiement de navires de guerre américains dans la zone, et pour la première fois, il y aurait des survivants, selon plusieurs médias américains. Cette stratégie agressive des États-Unis est loin de faire l'unanimité. L'amiral chargé de superviser ces frappes, Alvin Holsey, a décidé de prendre sa retraite anticipée.
Perspectives MedBy Etats Unis 1 Min Read
Guerre US dans les Caraïbes : Interrogations sur le débarquement de l’amiral A. Holsey

L’amiral A. Holsey, commandant des forces américaines pour l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, quittera la Marine le 12 décembre. Il part au bout d’un an alors que normalement, on reste trois ans à ce poste. Si le haut gradé n’a pas justifié sa décision, le New York Times croit savoir ce qui a motivé le haut gradé : il n’est pas d’accord avec cette intervention dans les Caraïbes… une intervention jugée illégale par de nombreux experts.

L’annonce de son départ intervient également au lendemain des déclarations de Donald Trump autorisant des opérations clandestines de la CIA au Venezuela.

Mais pour le Washington Post, A. Holsey ne serait pas parti de lui-même… Il aurait été poussé vers la sortie par Pete Hegseth qui voulait se débarrasser de lui depuis un mois. Le ministre de la Défense estime que l’armée en a trop fait en matière d’inclusion et de diversité. A. Holsey est le premier Afro-Américain à occuper le poste de commandant des forces américaines pour l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. Une douzaine de hauts responsables militaires américains ont quitté l’armée depuis le retour de D. Trump au pouvoir. La plupart d’entre eux étaient des Noirs ou des femmes.

Continuer la lecture

Add A Comment

Comments are closed.

Maroc

Monde

Services

© 2025 Pm-Editions. | Réalisation & Seo : Digitaltransformer.ma.