Guerre US dans les Caraïbes : Interrogations sur le débarquement de l’amiral A. Holsey

L’amiral A. Holsey, commandant des forces américaines pour l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, quittera la Marine le 12 décembre. Il part au bout d’un an alors que normalement, on reste trois ans à ce poste. Si le haut gradé n’a pas justifié sa décision, le New York Times croit savoir ce qui a motivé le haut gradé : il n’est pas d’accord avec cette intervention dans les Caraïbes… une intervention jugée illégale par de nombreux experts.

L’annonce de son départ intervient également au lendemain des déclarations de Donald Trump autorisant des opérations clandestines de la CIA au Venezuela.

Mais pour le Washington Post, A. Holsey ne serait pas parti de lui-même… Il aurait été poussé vers la sortie par Pete Hegseth qui voulait se débarrasser de lui depuis un mois. Le ministre de la Défense estime que l’armée en a trop fait en matière d’inclusion et de diversité. A. Holsey est le premier Afro-Américain à occuper le poste de commandant des forces américaines pour l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. Une douzaine de hauts responsables militaires américains ont quitté l’armée depuis le retour de D. Trump au pouvoir. La plupart d’entre eux étaient des Noirs ou des femmes.