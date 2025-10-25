Guerre génocidaire : Pas de pitié israélienne « ni pour les enfants, ni pour les ânes »

L’Autorité israélienne de radiodiffusion a rapporté que Ben-Gvir a demandé lors de la discussion ministérielle : « Pourquoi ne tirerions-nous pas sur un enfant monté sur un âne ?» Cette question, selon la même source, faisait suite à une déclaration d’un responsable militaire israélien anonyme concernant l’application de tirs le long de la ligne jaune sur un suspect adulte, lors de l’arrestation d’un enfant monté sur un âne.

La commission a poursuivi en indiquant que Dudi Amsalem, responsable de la coordination entre le gouvernement et la Knesset, s’est interrogé : « Qui doit être abattu en premier, un enfant ou un âne ?» Elle a ajouté que Yisrael Katz, ministre de la Guerre, avait résumé la situation en ces termes : « Quiconque s’approche de la clôture doit savoir qu’il peut être blessé. »

L’armée de l’occupation israélienne a déjà tué plusieurs Palestiniens pour avoir franchi la ligne jaune, qui n’est pas clairement définie pour les Palestiniens. Il convient de noter que la ligne jaune, stipulée dans le plan du président américain Donald Trump pour le retrait de l’armée d’occupation israélienne de la bande de Gaza dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers, n’est pas clairement visible, ce qui expose les civils aux tirs, ignorant qu’ils s’approchent de la ligne jaune. Avec son retrait jusqu’à la ligne jaune, l’armée d’occupation israélienne contrôle toujours 53 % de la bande de Gaza, et les retraits ultérieurs seront mis en œuvre conformément aux étapes de l’accord. La première phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza est en vigueur depuis le 10 octobre, selon le plan Trump.

En Cisjordanie, la situation empire. En effet, dans la soirée de vendredi, les forces d’occupation israéliennes ont lancé plusieurs attaques dans différentes zones dgénérant des affrontements entre les forces d’occupation et de jeunes Palestiniens. À Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, des affrontements ont éclaté entre des jeunes palestiniens et les forces d’occupation israéliennes dans la ville de Beit Furik, où les forces d’occupation ont arrêté un jeune Palestinien. Les forces d’occupation ont lancé un raid sur le village d’Azmut, à l’est de Naplouse. À Ramallah, des affrontements ont éclaté dans la ville de Nilin, où les forces d’occupation israéliennes ont tiré à balles réelles. De jeunes Palestiniens ont résisté à une attaque de colons dans la prairie de Sa’i, entre les villes d’Al-Mughayyir et d’Abou Falah.

Par ailleurs, les forces d’occupation israéliennes ont arrêté deux jeunes et en ont placé d’autres en détention après avoir attaqué un centre commercial dans la ville de Silwad, près de Ramallah. Des affrontements ont éclaté dans la ville de Tuqu, au sud-est de Bethléem, où les forces d’occupation israéliennes ont tiré à balles réelles avant de se retirer. À Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, des affrontements ont éclaté dans la ville de Sair, et les forces d’occupation ont saisi trois véhicules avant de se retirer de la zone de Shkara, à l’est de Yatta.

L’occupation israélienne poursuit ses attaques en Cisjordanie, où elle cherche à imposer son contrôle sécuritaire et à étendre les activités d’annexion et de colonisation.