Guerre génocidaire israélienne : Les Palestiniens rejettent tout diktat étranger

Le président américain est attendu ce week-end à Tel-Aviv. Il pourrait s’adresser à la Knesset, Parlement israélien, avant de partir en Egypte pour discuter de l’avenir de la bande de Gaza. Emmanuel Macron devrait y rejoindre Donald Trump en soutien de l’accord de paix US. « Le chef de l’État marquera son plein soutien à la mise en œuvre de l’accord marquant la première phase de ce plan (…) qui vise à instaurer un cessez-le-feu permanent, à libérer l’ensemble des otages et à garantir le rétablissement complet de l’aide humanitaire à Gaza », fait savoir l’Élysée. E. Macron « se concertera par ailleurs avec ses partenaires sur les prochaines étapes de mise en œuvre du plan de paix », rapportent les services de la présidence.

« La deuxième phase des négociations nécessite des discussions plus complexes et ne sera pas aussi facile que la première phase », prévient Hossam Badran, membre du bureau politique du Hamas, rapporte l’AFP. « Il y a beaucoup de complications et de difficultés, ce qui nécessite des négociations peut-être plus longues », précise-t-il. Si le plan américain visant à mettre fin à la guerre à Gaza en venait à échouer, « nous espérons ne pas revenir (à la guerre), mais le peuple palestinien et les forces de la résistance vont certainement (…) utiliser toutes leurs capacités pour repousser l’agression si la bataille leur est imposée », promet-il.

Prévue dans le plan de paix américain pour mettre fin à la guerre à Gaza, l’idée d’expulser les membres du Hamas hors de l’enclave est « absurde », rétorque H. Badran. « Les dirigeants du Hamas présents dans la bande de Gaza se trouvent sur leur terre, celle où ils ont vécu, parmi leur famille et leur peuple. Il est donc naturel qu’ils y restent », estime le responsable. « Parler d’expulser les Palestiniens, qu’ils soient membres du Hamas ou non, de leur terre, est absurde et insensé », ajoute-t-il. Il a aussi signalé l’absence du Hamas lors de la signature officielle, le Hamas agissant « par l’intermédiaire des médiateurs qataris et égyptiens ». Plus, concernant le chapitre du désarmement de la résistance palestinienne, prévu dans le plan américain, le cadre du Hamas assure qu’il est « hors de question ».

Selon la Défense civile de la bande de Gaza, plus de 500 000 personnes sont revenues dans le nord du territoire palestinien depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël, vendredi. L’information a été communiquée par Mahmoud Bassal, porte-parole de cette organisation de premiers secours opérant sous l’autorité du Hamas. Plusieurs zones du nord restent dangereuses, l’armée israélienne appelle les civils à ne pas s’approcher de ses troupes encore présentes sur place. En matière d’aide aux Gazaouis victime du blocus israélien depuis des mois, les organisations ad hoc se sont déclarées « prêtes », ont indiqué à l’AFP des représentants du Programme alimentaire mondial (PAM), de Médecins sans frontières (MSF) et du Norwegian refugee council (NRC) alors qu’elles s’apprêtent à étendre massivement leurs opérations. Le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies a également déclaré avoir le feu vert israélien pour 170 000 tonnes d’aide, et avoir un plan de réponse humanitaire pour les 60 premiers jours de trêve. A signaler aussi que les autorités israéliennes ont rassemblé dans deux prisons les détenus devant être libérés en échange du retour des otages retenus à Gaza, a indiqué l’administration pénitentiaire. Les « prisonniers relevant de la sécurité nationale ont été transférés vers les centres d’expulsion des prisons d’Ofer [en Cisjordanie occupée, NDLR] et de Ktziot [dans le sud d’Israël], en attendant les instructions des autorités politiques et la poursuite des opérations pour permettre le retour des otages en Israël », peut-on lire dans un communiqué. L’accord stipule que les 48 otages ou dépouilles d’otages encore dans l’enclave doivent être rendus à Israël d’ici à lundi 9 heures TU. En échange, Israël doit libérer 250 « détenus pour des raisons de sécurité », dont de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers, et 1 700 Palestiniens arrêtés par l’armée dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023.

Echecs israéliens

Des personnalités et des médias israéliens ont confirmé l’échec de la guerre dans la bande de Gaza, soulignant que « le Hamas a survécu en tant qu’autorité et organisation ». Avi Issacharoff, expert des affaires palestiniennes au journal Yedioth Ahronoth, a déclaré à la Douzième chaîne israélienne que « l’objectif numéro un fixé par le gouvernement israélien il y a deux ans, à savoir l’éradication du Hamas, n’a pas été atteint. » Il a ajouté que « le Hamas a survécu en tant qu’autorité à Gaza ». Il a ajouté « qu’en vertu du cessez-le-feu, les militants du Hamas sont dans les rues, déployés avec leurs armes, se couvrant le visage de masques pour empêcher toute identification, portant des gilets pare-balles et faisant preuve d’une gouvernance efficace ». Il a ajouté : « Le Hamas a survécu en tant qu’autorité, et telle est la réalité dans laquelle nous vivons aujourd’hui ».

Dans le même contexte, le journaliste et auteur israélien Haim Levinson a déclaré : « Le Hamas a survécu en tant qu’organisation, et c’est un fait établi ». L’organisation est restée organisée dès le départ, avec des soldats disciplinés, et elle n’a pas cédé pendant deux années difficiles.

Le général de division de réserve Yitzhak Brick a confirmé dans une interview accordée à Israel News 24 que le président américain a sauvé « Israël de lui-même à la dernière minute », qualifiant cela de « miracle ». Il a ajouté : « À tous ceux qui évoquent aujourd’hui la poursuite de la guerre à Gaza, je tiens à rappeler ce qu’Eyal Zamir (chef d’état-major) a dit, et je l’ai dit avant lui : un piège mortel ». Il a souligné que « l’armée israélienne a été incapable de vaincre le Hamas ». Y. Brick a souligné que « l’armée ne peut pas libérer des prisonniers par la force des armes, et nous perdrons des centaines de personnes », soulignant : « Nous avons perdu le monde et nous perdrons la capacité d’Israël à faire face aux menaces grandissantes autour de nous ».

Concernant le Hamas, le haut gradé israélien a été clair. « La guerre est terminée, et le Hamas ne sera pas désarmé ». Il a ajouté que « le Hezbollah se réarme, même si nous lui avons infligé un coup dur ».

Doron Kadosh a déclaré à Israel News 24 que « la guerre a pris fin sans que la bande de Gaza ne soit démilitarisée. Le Hamas est resté une organisation opérationnelle dotée d’une direction, tandis que ses armes de tunnels et son contrôle de la bande de Gaza se poursuivent ». Et le journaliste d’ajouter que « le Hamas a repris le contrôle de zones entières de la bande de Gaza sans force de remplacement », soulignant que « le Hamas ne s’est pas engagé clairement à désarmer, à cesser de s’armer, à cesser de produire des armes ou à creuser des tunnels ».