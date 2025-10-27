Guerre génocidaire d’Israël : Washington cherche à prendre pied à Gaza pour réaliser la fameuse « Riviera »

Khalil al-Hayya a expliqué que « Gaza avait perdu plus de 10 % de sa population, martyrs, blessés ou prisonniers, et que la résistance avait réussi à protéger les droits des Palestiniens malgré les lourdes pertes et les sacrifices consentis ». Il a noté que « le Hamas a remis 20 prisonniers israéliens 72 heures après le cessez-le-feu et que les recherches pour retrouver leurs corps se poursuivaient en coopération avec la Résistance et les médiateurs, malgré les difficultés liées à l’évolution du terrain pendant la guerre ».

Le dirigeant du Hamas a expliqué que « le Comité administratif assumera l’administration totale de la bande de Gaza, en coopération avec les forces de l’ONU pour surveiller le cessez-le-feu et maintenir les frontières. Parallèlement, l’ONU sera chargée de superviser la reconstruction et de fournir des financements, soulignant la nécessité de lancer rapidement des projets visant à alléger les souffrances des citoyens ». Il a en outre souligné que « les armes de la Résistance sont liées à l’occupation et que toute fin dernière entraînera un transfert de ces armes au profit de l’État palestinien »; ajoutant que « les discussions avec les factions concernant l’avenir des armes étaient toujours en cours ».

Le leader hamsaoui a également appelé « la communauté internationale et les médiateurs à garantir l’acheminement continu de l’aide humanitaire », précisant que « le besoin réel est de 6 000 camions par jour, alors que seuls 600 entrent actuellement ». Et de renchérir : « Gaza et la Cisjordanie constituent une seule unité nationale… Le peuple palestinien revendique ses droits légitimes conformément au droit international », appelant à un « État palestinien stable et sûr ». Et de conclure que « la Résistance et les droits du peuple persisteront jusqu’à la création de l’État palestinien et le rétablissement total des droits nationaux ».

Un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur le 10 octobre dans la bande de Gaza, conformément à un plan par étapes présenté par le président américain. Alors que le cessez-le-feu à Gaza reste fragile, la question du contrôle de son application devient centrale. La phase 2 du plan de Donald Trump prévoit la création d’un organe de supervision chargé de vérifier le respect de l’accord et la démilitarisation de l’enclave. Ce dispositif, désormais en voie de concrétisation, sera placé sous supervision US, confirmant le rôle prépondérant de Washington dans la mise en œuvre du cessez-le-feu. Un contingent de 200 soldats américains, dirigé par l’amiral Brad Cooper du Centcom, a été déployé pour instaurer un Centre de coordination civilo-militaire (CMCC) à Kiryat Gat, près de Gaza. Cette structure servira de base opérationnelle pour surveiller en temps réel la situation sur le terrain, tout en coordonnant les efforts humanitaires et logistiques internationaux. À terme, le CMCC doit devenir le cœur d’une Force internationale de stabilisation (ISF) chargée d’assurer la sécurité de Gaza après le retrait progressif de l’armée israélienne.

Par ailleurs, Marco Rubio, secrétaire d’État américain, a désigné Steven Fagin, ancien ambassadeur au Yémen, comme coordinateur civil de ce centre. Des représentants de plusieurs pays – France, Allemagne, Canada, Chypre, Jordanie ou encore Émirats arabes unis – y ont déjà été aperçus, signe que Washington cherche à élargir la coalition soutenant son plan. Toutefois, cette domination américaine alimente les critiques : nombre d’observateurs redoutent une surveillance « à sens unique » privilégiant les intérêts israéliens. Certains diplomates évoquent un modèle inspiré du dispositif mis en place au Liban après la guerre de 2006, lorsque la Finul et un comité de surveillance international étaient chargés de veiller au respect de la résolution 1701. Mais les violations récurrentes du cessez-le-feu au Sud-Liban illustrent les limites d’un tel mécanisme. À Gaza, la composition et le mandat précis de la future ISF restent incertains, tandis que plusieurs pays arabes, dont l’Égypte et le Qatar, plaident pour un encadrement onusien afin d’en garantir la neutralité.

Washington et Tel-Aviv sont en train d’évaluer le plan de diviser Gaza en deux zones séparées : une contrôlée par Israël, l’autre formellement par le Hamas en attendant son « désarmement ». Le plan prévoit de lancer immédiatement la « reconstruction » dans la zone contrôlée par Israël, selon le projet de D. Trump de transformer Gaza en une sorte de « Riviera du Moyen-Orient ». La zone palestinienne, de fait contrôlée par Israël, resterait dans la situation actuelle : y resterait enfermée la population palestinienne dans une scénario de destruction et privation qui poursuivrait le génocide.

A signaler que le ministère de la Santé de Gaza a indiqué qu’au moins 93 Palestiniens ont été tués dans des attaques israéliennes et 324 autres blessés depuis l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu dans le territoire assiégé au début du mois. Dans son communiqué publié samedi 25 octobre, ila indiqué qu’au cours des dernières 48 heures, 19 personnes sont tombés en martyre et sept autres blessées suite à des attaques israéliennes. Il a également noté que le bilan humain de la guerre génocidaire israélienne de deux ans s’élève désormais à 68 519 martyrs et 170 382 blessés depuis le 7 octobre 2023.

Selon le Bureau des médias du gouvernement de Gaza, Israël a violé l’accord de cessez-le-feu a à 80 reprises depuis l’entrée en vigueur de la trêve. Pendant ce temps, un enfant palestinien a été grièvement blessé par des tirs de l’occupation israélienne dans le nord-ouest de la ville de Rafah, dans le sud du pays. Dans un autre incident, deux personnes ont été blessées lorsque les forces israéliennes ont bombardé un véhicule civil à Bani Souhaila, à l’est de Khan Younès.

Vendredi, les forces israéliennes ont fait exploser des bâtiments résidentiels au sud-est de Khan Younès et ont bombardé l’est de Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, avec des tirs d’artillerie. Tragiquement, deux frères palestiniens ont été tués lors d’une frappe d’artillerie à l’est de Deir al-Balah, les forces israéliennes affirmant qu’ils avaient franchi la soi-disant « Ligne jaune ».

Ces attaques ont eu lieu malgré les informations des médias israéliens indiquant que Washington exhortait Tel-Aviv à éviter une escalade des tensions ou à mettre en œuvre des mesures punitives suite au prétendu échec du Hamas à restituer tous les corps des captifs israéliens comme convenu dans l’accord de cessez-le-feu.

Le Hamas a déjà rempli sa part du contrat en libérant les 20 captifs israéliens vivants et les neuf captifs morts. Il affirme avoir remis toutes les dépouilles qu’il a réussi à localiser et que la récupération des autres pourrait nécessiter davantage de temps et d’équipement spécialisé. Selon le groupe de résistance, la responsabilité des morts et des corps disparus, probablement ensevelis sous les décombres avec des milliers de civils palestiniens, revient à Benjamin Netanyahu, à son cabinet et à l’armée du régime.

Israël a prétexté les retards dans la restitution des corps des prisonniers pour poursuivre ses attaques, maintenir le passage de Rafah fermé et réduire de moitié l’acheminement de l’aide humanitaire dans le territoire assiégé. Autant dire que si les médiateurs espéraient que le cessez-le-feu stabiliserait la situation sur le terrain, les dernières violations israéliennes signalent un retour aux tactiques de pression, faisant craindre une reprise prochaine du génocide dans un contexte de crise humanitaire qui s’aggrave.

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance a souligné, dimanche, l’importance cruciale de ce cessez-le-feu pour sauver les enfants les plus vulnérables de Gaza. « Les opérations militaires israéliennes ont causé une destruction totale. Ni les mots ni les chiffres ne peuvent exprimer l’ampleur des dégâts que j’ai constatés, des conséquences qui marqueront des générations », a déploré Edouard Beigbeder, directeur régional de l’UNICEF pour l’Asie de l’Ouest et l’Afrique du Nord. Il a insisté sur le fait que ce cessez-le-feu, « opportunité essentielle pour la survie, la sécurité et la dignité des enfants », ne doit en aucun cas être compromis. « Ce processus prendra du temps, mais un avenir inclusif, où les droits d’un million d’enfants de Gaza sont respectés, est envisageable grâce à la paix, à l’action et à une volonté commune », a -t-il encore affirmé .

Selon les Nations unies, depuis le début de la guerre génocidaire israélienne à Gaza en octobre 2023, plus de 64 000 enfants ont été tués ou blessés, et plus de 58 000 ont perdu un parent. « Un million d’enfants vivent quotidiennement l’horreur dans l’endroit le plus dangereux au monde pour un enfant, marqués à jamais par la peur, la perte et la tristesse », a indiqué E. Beigbeder. Il a souligné que l’UNICEF poursuit son engagement pour protéger les enfants contre des menaces évitables telles que la malnutrition, les maladies et le froid hivernal.

À ce jour, l’UNICEF a permis à plus de 100 000 enfants palestiniens à Gaza d’accéder directement à l’éducation, tandis que des efforts soutenus visent à réintégrer les 650 000 enfants scolarisés dans les classes. « La reprise de l’éducation dans cette phase précoce de reconstruction est cruciale. Après deux années perdues, les familles comprennent que le retour à une scolarité normale constitue la base de l’apprentissage, de la guérison, de l’espoir et de la cohésion sociale durable », a-t-il affirmé tout en insistant sur la nécessité d’un « acheminement humanitaire sûr, rapide et ininterrompu » vers Gaza, rappelant que bien que l’aide autorisée par l’UNICEF ait augmenté, elle demeure insuffisante face aux besoins des civils. Il a exhorté Israël à ouvrir simultanément tous les points de passage frontaliers pour faciliter l’entrée de l’aide humanitaire, des équipements et des matériaux, afin que l’assistance puisse transiter par toutes les voies possibles, y compris l’Égypte, Israël, la Jordanie et la Cisjordanie. « Les kits de l’UNICEF destinés à l’éducation, au soutien en santé mentale et à l’aide psychosociale sont bloqués depuis plus d’un an. Leur libération immédiate est indispensable », a insisté E. Beigbeder.