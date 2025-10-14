Guerre génocidaire d’Israël : L’occupation sioniste viole le cessez-le-feu et tue des Gazaouis

Sans la présence des principaux concernés, le président américain a proclamé depuis Charm al-Cheikh lancer son Plan de paix 2025 pour le Moyen-Orient. Ni le chef du Hamas Khalil al-Hayya ni le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n’étaient de la messe qui a porté aux nues le président milliardaire. Le chef de l’Autorité palestinienne a failli ne pas y participer. Sa participation a été annoncée en dernière minute, puis confirmée lundi matin par le président français Emmanuel Macron à son arrivée à ce sommet. Dans la photo, il n’a pas été placé à côté du locataire de la Maison-Blanche. Mais c’est Donald Trump qui l’avait accueilli. Des principaux acteurs régionaux, il s’est contenté de la présence du président égyptien avec lequel il coprésidait le sommet, du président turc et de l’émir du Qatar pour signer avec eux une déclaration conjointe de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas palestinien et de s’engager à « poursuivre une vision de paix » au Moyen-Orient. Le sommet a réuni 31 dirigeants de pays et d’organisations internationales, dont les rois de Jordanie et du Bahreïn, le ministre des AE saoudien, le vice-Premier ministre émirati, le Premier ministre du Koweït et celui de l’Irak. Parmi les dirigeants européens, étaient présents le président français, les Premier ministre britannique, italienne et espagnol et le conseiller allemand. Dans la photo collective, ces derniers étaient placés au second rang alors que Trump trônait au milieu parmi les dirigeants arabes.

Le Grand absent est sans doute l’Iran qui a décliné l’invitation de l’Egypte, estimant que le pays n’avait pas raté une « opportunité » sur la scène diplomatique. L’appel à la paix lancé lundi à l’Iran par le président américain est « en contradiction » avec les agissements des Etats-Unis qui ont soutenu les bombardements par Israël de sites nucléaires, a réagi mardi le ministère iranien des Affaires étrangères. Se conduisant en maître des céans, D. Trump paraissait le plus heureux de tous, accueillant les dirigeants sur un tapis rouge, souriant et serrant la main de chacun. Il a omis de serrer la main au Raïs dont il est pourtant l’hôte. Derrière une inscription géante « PEACE 2025 », il a levé plusieurs fois le pouce devant les caméras. « Nous avons réussi ensemble ce que tout le monde pensait impossible. Enfin, nous avons la paix au Moyen-Orient », a clamé le président américain à Charm Al-Cheikh où les dirigeants arabes ont pas tari d’éloges à son égard. « Tu es le seul capable d’apporter la paix dans notre région », a déclaré le dirigeant égyptien. Et lui, à son tour, de distribuer ses compliments. Il en a eu bien appuyés pour celui qu’il a tenu à appeler le « général » al-Sissi ainsi que pour le président turc Recep Tayyip Erdogan – « il n’est pas commode, mais c’est mon ami » – et pour le président hongrois Viktor Orban – « vous êtes fantastique ! ». Ces trois dirigeants sont critiqués pour leur exercice autoritaire du pouvoir, selon l’AFP. Avec la seule dirigeante femme présente pendant le sommet, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, le président américain n’a pas manqué, coutumier qu’il est des propos sexistes, de l’admirer : « C’est une belle jeune femme ». Et pour terminer, tout l’essentiel dans la doctrine trumpiste : « Beaucoup d’argent. De l’argent sans limite. C’est aussi un homme bien!», a déclaré le président américain milliardaire en saluant Mansour ben Zayed Al Nahyan, membre de la famille régnante d’Abou Dhabi. Propriétaire du club de Manchester City, le haut responsable émirati dirige une société d’investissement qui a, selon la presse, investi dans l’entreprise de crypto monnaies menée par la famille de D. Trump et celle de son émissaire spécial Steve Witkoff.

Flou artistique

Un compliment qui a le plus flatté le dirigeant républicain à Charm al-Cheikh, celui du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, qui sous son regard approbateur, a annoncé que son pays le désignait à nouveau pour le Nobel de la paix, après l’avoir déjà fait une première fois cette année pour sa médiation dans un conflit avec l’Inde. S. Sharif rejoint ce que B. Netanyahu ne cesse de répéter en toutes occasions. Voire même à la Knesset, avant l’allocution de D. Trump. Yaïr Lapid s’est joint au Premier ministre israélien, réclamant que ce serait « une erreur » que le Prix Nobel de la paix ne lui soit pas décerné. « Un homme appelé Donald Trump a été élu président des Etats-Unis. Et, mesdames et messieurs, du jour au lendemain, du jour au lendemain, tout a changé », a dit le dirigeant israélien. Ovationné et accueilli en héros par la Knesset, le Parlement avait fait distribuer au public des couvre-chefs écarlates portant les mots « Trump le président de la paix » en l’honneur de son discours.

Ni à Al-Qods ni à Charm al-Cheikh, D. Trump ne s’est donné la peine de s’attarder sur la mise en œuvre à long terme de son plan de paix en 20 points qui s’annonce ardue. « Beaucoup de gens sont favorables à la solution à un État, d’autres à celle à deux États. Il faudra voir », a-t-il déclaré ce mardi dans l’avion le ramenant à Washington. « Je déciderai de ce que je crois juste, mais ce sera en coordination avec d’autres nations », a-t-il ajouté. Tout en repoussant le dossier à plus tard. « Je ne parle pas d’un seul Etat, de double Etat ou de deux Etats. Nous parlons de la reconstruction de Gaza ». Selon l’AFP, aux Etats-Unis, le président américain retrouvera une réalité politique moins glorieuse, celle d’une paralysie budgétaire qui se poursuit. Le républicain a toutefois récolté de rares compliments du camp démocrate sur son action au Moyen-Orient, par exemple de la part de l’ancien président Bill Clinton, pour qui il faut lui « reconnaître le mérite » de l’accord sur Gaza. D. Trump trouvera aussi en rentrant au pays sa photographie en Une du magazine Time, avec ce titre: « Son triomphe ».

Le gouvernement de Sanaa a réaffirmé son soutien à la population de Gaza à la suite de l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu. wMahdi Al-Mashat, président du Conseil politique suprême, a tenu ces propos lors d’un discours prononcé, lundi 13 octobre, à l’occasion du 62e anniversaire de la révolution yéménite. Il a appelé les pays arabes et musulmans à adopter une position unie face aux violations et atrocités israéliennes contre les pays de la région. Il a déclaré que le Yémen continuera de surveiller de près et avec diligence la mise en œuvre de l’accord de trêve et l’acheminement de l’aide à Gaza.

M. Al-Mashat a averti que le Yémen était prêt à réagir à toute évolution concernant la trêve à Gaza. Il a salué les sacrifices consentis par tous ceux qui ont soutenu le peuple palestinien opprimé, en particulier le mouvement libanais Hezbollah, ainsi que les peuples d’Irak et d’Iran. Le responsable yéménite a salué les positions prises par les peuples du monde entier contre le crime israélien de génocide et de famine à Gaza. Il a également remercié tous les pays qui ont rompu leurs relations avec ‘Israël’ ou lui ont imposé des sanctions dissuasives. « Nous œuvrerons au développement et à l’amélioration de nos capacités militaires dans tous les domaines afin de pouvoir affronter toutes les technologies militaires modernes de l’ennemi », a-t-il déclaré. « Le développement de nos capacités militaires s’inscrit dans le cadre de notre préparation à toute nouvelle évolution et vise à assurer la dissuasion face à la féroce agression contre notre pays et notre nation », a-t-il ajouté. « Nous continuerons de défendre notre pays jusqu’à la libération de chaque centimètre carré du territoire de la République du Yémen et l’expulsion de tout occupant usurpateur qui a violé les richesses du peuple et versé le sang de ses fils. »

Depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre la bande de Gaza en octobre 2023, les forces yéménites ont mené de nombreuses opérations de soutien aux Gazaouis touchés par la guerre, frappant des cibles dans l’ensemble de la Palestine occupée, ainsi que des navires israéliens ou des navires se dirigeant vers les ports israéliens.

Dans un poste publié lundi sur X, Ali Larijani, secrétaire général du Conseil suprême de la sécurité nationale de l’Iran, a souligné que l’accueil chaleureux réservé par le peuple palestinien aux prisonniers libérés prouve que la Résistance reste toujours inébranlable et triomphante. « La cérémonie d’accueil grandiose et enthousiaste organisée par le peuple courageux et opprimé de Palestine pour les prisonniers libérés a montré quel camp est victorieux », a-t-il écrit. Après deux années de massacres brutaux, le régime israélien constate aujourd’hui combien la place du Hamas et de la Résistance s’est agrandie dans le cœur du peuple.

Ce message a été écrit après la libération de 250 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité dans les prisons de l’entité israélienne, ainsi que 1 718 Palestiniens arrêtés depuis le 7 octobre 2023, dans le cadre de la première phase de l’accord de cessez-le-feu. Pour l’heure, aucune information n’a été communiquée sur les destinations des Palestiniens libérés. Cependant, lors d’une précédente libération en janvier, des dizaines de détenus avaient été expulsés dans divers pays de la région, notamment l’Algérie, la Tunisie et la Turquie. Des observateurs ont affirmé que ces exils forcés constituent une violation flagrante des droits civiques des prisonniers libérés et illustrent les deux poids, deux mesures qui caractérisent ces accords d’échange.

Nicolas Maduro, président vénézuélien, a déclaré lors de son émission télévisée hebdomadaire que « la cause palestinienne est la cause la plus sacrée de l’humanité », proposant « d’envoyer des équipes de constructeurs, d’agriculteurs et de médecins à Gaza pour aider et accompagner la population ». Il a exprimé l’espoir qu’il ne s’agisse pas d’un « accord de plus » et s’est interrogé sur la possibilité que justice soit rendue pour le génocide israélien perpétré contre ce territoire assiégé. Il a souligné la nécessité pour les États-Unis, l’Égypte, la Turquie et le Qatar de « garantir la mise en œuvre des prochaines étapes », notamment la reconstruction de Gaza, la garantie de la Cisjordanie et de Jérusalem comme capitale de l’État palestinien, et la reconnaissance internationale d’un État palestinien et d’un gouvernement élu, conduisant à « un état de coexistence et de paix » dans la région. Il a en outre estimé que tout accord non accompagné de justice « ne serait qu’une paix de ruines », citant les 65 000 Palestiniens tués par des missiles israélo-US, dont plus de 25 000 enfants.»

Le président vénézuélien a mis en relief le changement d’opinion publique aux États-Unis en faveur des Palestiniens, rapportant les sondages montrant que « 60 % des Américains soutiennent la cause palestinienne et qualifient ce qui se passe à Gaza de génocide. » Il a dans ce contexte appelé à la poursuite des manifestations populaires internationales pour garantir la justice et le droit du peuple palestinien à la terre et à l’indépendance.

Concernant l’attaque américaine contre son pays, N. Maduro a expliqué que son objectif, durant les mois d’août, septembre et une partie d’octobre, était de mener une guerre psychologique et d’utiliser des menaces militaires pour nuire à l’économie. Il a souligné que le Venezuela avait réussi à contenir les « dommages collatéraux » recherchés par les « extrémistes fascistes » et à imposer une nouvelle politique économique, préservant la capacité de travailler, de produire et de créer des emplois. En réponse aux allégations de trafic de drogue et aux menaces militaires américaines, N. Maduro a martelé que « le Venezuela n’est pas un pays de drogue ni de trafiquants », accusant les États-Unis d’avoir forgé des accusations plus graves après avoir omis d’accuser son pays de posséder des armes de destruction massive.