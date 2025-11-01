Guerre génocidaire d’Israël : Le langage de la canonnière persiste…

C’est dans ce sillage que la branche armée du Hamas a annoncé jeudi qu’elle allait rendre à Israël deux dépouilles d’otages le cadre de l’accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre. Les Brigades Ezzedine al-Qassam ont annoncé sur leur compte Telegram qu’elles allaient remettre les corps de « deux prisonniers israéliens ». Le Hamas a confirmé avoir remis jeudi soir à la Croix-Rouge les dépouilles de deux otages israéliens. Cette restitution a été confirmée par l’armée israélienne. Dans un communiqué militaire, l’armée a précisé que les cercueils avaient été transférés à la Croix-Rouge et étaient en route vers les troupes israéliennes à l’intérieur de la bande de Gaza. Le Hamas avait auparavant indiqué avoir retrouvé les corps de deux captifs sous les décombres et qu’il allait les remettre.Cette remise intervient deux jours après qu’Israël a tué plus de 100 Palestiniens lors de frappes aériennes meurtrières à travers la bande de Gaza, en dépit du cessez-le-feu. Le Hamas a jusqu’à présent restitué les restes de 15 des 28 corps qui se trouvaient encore à Gaza.

En attendant de voir clair dans le « plan de paix » conçu par l’Oncle Sam, la Commission d’enquête internationale indépendante dans le territoire palestinien occupé a annoncé avoir recueilli plus de 16 000 éléments de preuve confirmant que les forces d’occupation israéliennes ont commis un génocide dans la bande de Gaza. De son côté, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, a affirmé que « ce qui se passe dans les territoires palestiniens n’est pas un ensemble d’incidents isolés, mais s’inscrit dans un système international complice ». Elle a fait état « d’un rôle central de certains pays occidentaux, notamment les États-Unis et l’Allemagne, dans le soutien militaire, économique et politique apporté à Israël, ce qui a contribué à la perpétuation des crimes et des violations commis contre les civils palestiniens ». Elle a ajouté que « vingt autres pays, dont des États arabes, ont contribué, directement ou indirectement, à faciliter l’acheminement d’armes et des ressources, ou à soutenir l’économie israélienne ». Le triste bilan de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza s’élève à plus de 68.000 martyrs, dont une majorité de femmes et d’enfants depuis le 7 octobre 2023. Depuis Gaza, on affirme que sur les 311 journalistes tués, 154 l’ont été à leur domicile. Nul besoin de dire à ce sujet qu’Israël, en dépit de ses crimes horribles, n’a nullement réussi à remporter la bataille du récit au regard du soutien grandissant à la juste cause du peuple palestinien un peu partout dans le monde, y compris aux USA, allié de premier plan de l’establishment sioniste.

Verrouillage en Cisjordanie

Une organisation de défense des droits humains a révélé que les autorités d’occupation israéliennes ont installé environ 1 000 points de contrôle et portails en Cisjordanie depuis le début de la guerre génocidaire contre Gaza, le 7 octobre 2023, a rapporté le Washington Post. La Commission de l’Autorité palestinienne contre le mur et les colonies a expliqué que « le nombre de ces nouveaux points de contrôle est sans précédent, avec notamment 916 portails, points de contrôle et des murs. Elle a souligné que « ces restrictions entravent la circulation des Palestiniens et affectent leur vie quotidienne ». La Cisjordanie a également connu une recrudescence des raids militaires israéliens, qui ont entraîné la mort de plusieurs Palestiniens et l’arrestation d’autres. Ces points de contrôle comprennent des portails métalliques aux entrées des villages et des villes, ainsi qu’entre les agglomérations. Leurs horaires d’ouverture et de fermeture sont irréguliers, obligeant certains Palestiniens à passer la nuit chez des proches ou à traverser les points de contrôle à pied.

En septembre dernier, les Nations Unies ont recensé l’installation de 18 nouveaux points de contrôle en Cisjordanie, ainsi que d’autres obstacles tels que des monticules de terre et des blocs de béton qui restreignent la liberté de circulation des Palestiniens et entravent leur accès aux écoles et aux hôpitaux. La fermeture des principaux axes routiers reliant le nord et le sud de la Cisjordanie a en outre contraint trois millions de Palestiniens à emprunter des itinéraires alternatifs plus longs, doublant ainsi leur temps de trajet, qui passe de 20 minutes à plus d’une heure.

Sur le terrain, la résistance palestinienne ne reste pas les bras croisés. Ainsi, les Brigades Al-Qods, branche armée du Jihad islamique, ont annoncé mercredi sur leur chaîne Telegram que leurs dirigeants ont obtenu des « renseignements précieux » après avoir échangé des tirs avec des drones israéliens en Cisjordanie. Elles ont diffusé des images de l’opération, baptisée « Opération Obstruction de la vision », ainsi que certaines informations extraites des drones et dont la publication a été autorisée. Un commandant de terrain des Brigades a signalé que « l’obtention de ces renseignements avait eu un impact significatif sur le théâtre d’opérations de toutes les unités des Brigades en Cisjordanie, permettant la réalisation de plusieurs opérations ciblant des sites militaires, des points de contrôle et des avant-postes israéliens, ou encore la pose d’engins explosifs le long des itinéraires des véhicules militaires. » Il a également affirmé que « toutes les formations des Brigades Al-Qods continuent d’infliger des souffrances à l’occupation grâce à de nouvelles tactiques, adaptées aux réalités et aux conditions du terrain ». Il a rassuré le peuple palestinien, affirmant que « les capacités de la résistance restent intactes », que « ses fusils resteront pointés vers l’occupation nazie » et que « les champs de bataille resteront en flammes jusqu’au départ de l’occupant ».

Le commandant a souligné que les opérations militaires en Cisjordanie ne cesseront pas et a promis « davantage d’attaques contre l’ennemi tant que se poursuivra la lâche politique d’assassinats, les violations et les crimes contre notre peuple, perpétrés par les soldats ennemis et les hordes de colons ». Les Brigades Al-Qods, aux côtés d’autres factions de la résistance palestinienne, s’opposent aux violations de l’occupation israélienne en Cisjordanie en engageant le combat avec ses forces lors de leurs raids sur les villes et les quartiers, et en faisant exploser des engins explosifs visant ses véhicules.