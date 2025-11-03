Guerre génocidaire d’Israël : La mort rode toujours dans la bande palestinienne

L’armée israélienne a commis 194 violations de l’accord de cessez-le-feu à Gaza entré en vigueur le 10 octobre, a indiqué dimanche le Bureau des médias du gouvernement de Gaza. Ismaïl al-Thawabteh, directeur du Bureau des médias du gouvernement à Gaza, Ismaïl al-Thawabteh a déclaré à Anadolu que ces violations comprenaient des incursions israéliennes au-delà de la soi-disant « ligne jaune », le blocage de l’acheminement de fournitures médicales, de médicaments, de tentes et d’abris mobiles, ainsi que des tirs, bombardements et opérations militaires.

« Depuis l’entrée en vigueur de l’accord, les forces d’occupation ont commis 194 violations contre le peuple palestinien, alors que nous espérions qu’il apporterait un répit », a affirmé I. al-Thawabteh, précisant que son Bureau transmet quotidiennement des rapports aux médiateurs au sujet de ces manquements. Il a ajouté que les forces israéliennes ont à plusieurs reprises franchi la « ligne jaune », pénétrant dans des zones résidentielles avec des véhicules, menant des frappes aériennes et des démolitions, causant des morts et des blessés parmi les civils.

I. al-Thawabteh a mis en garde les Palestiniens contre tout rapprochement de la « ligne jaune », rappelant qu’Israël avait déjà tué des civils tentant d’inspecter leurs maisons dans ces zones.

La « ligne jaune » désigne la zone jusqu’à laquelle les forces israéliennes se sont retirées conformément à l’accord de cessez-le-feu du 10 octobre. Il s’agit d’une ligne non matérialisée qui traverse la bande de Gaza, séparant le territoire palestinien en deux, au sud de la ville de Gaza et au nord de Khan Younes.

Selon I. al-Thawabteh, Israël n’a toujours pas autorisé l’entrée complète des convois humanitaires ni rouvert le passage de Rafah avec l’Égypte pour permettre l’évacuation des patients vers l’étranger. « Israël bloque également l’entrée de médicaments et d’équipements médicaux », a-t-il ajouté.

Depuis mai 2024, Israël contrôle le côté palestinien du passage de Rafah, après avoir détruit et incendié ses bâtiments, interdisant aux Palestiniens de voyager par ce point de passage. Entre le 10 et le 31 octobre, seuls 3 203 camions d’aide sont entrés à Gaza sur les 13 200 prévus dans l’accord, soit un taux de respect de 24 %, selon le Bureau des médias.

Le Bureau a précisé que le protocole du cessez-le-feu prévoit l’entrée de centaines d’engins lourds pour dégager les corps ensevelis sous les décombres. « Cela n’a pas été appliqué, sauf pour quelques machines autorisées à rechercher les corps des prisonniers israéliens », a indiqué I. al-Thawabteh.

La semaine dernière, Israël a permis l’entrée de certains engins pour récupérer les corps de captifs israéliens tués, selon les médias israéliens, tout en continuant d’interdire l’arrivée de matériel lourd pour extraire des milliers de corps palestiniens toujours coincés sous les ruines. Le Bureau estime qu’environ 9 500 Palestiniens sont toujours portés disparus, soit ensevelis sous les décombres, soit introuvables.

Le protocole prévoit également l’entrée de plus de 300 000 tentes et abris mobiles pour héberger les familles déplacées. Cependant, Israël n’a pas respecté cet engagement, laissant 288 000 familles palestiniennes sans abri, vivant dans les rues ou dans des espaces publics, selon I. al-Thawabteh.

Les données du Bureau du gouvernement de Gaza indiquent qu’Israël a détruit près de 90 % des infrastructures civiles du territoire, causant des pertes initiales estimées à 70 milliards de dollars.

Escalade en Cisjordanie

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a signalé une escalade récente des violences des colons en Cisjordanie, atteignant un niveau record depuis plus de dix ans. Dans un communiqué publié dimanche, l’agence a déclaré que le mois dernier avait été « le plus violent de ces 12 à 13 dernières années, depuis le début de la documentation régulière de ces violations ». L’UNRWA a expliqué que la plupart des agressions « se sont concentrées pendant la saison des récoltes d’olives, les agriculteurs palestiniens étant pris pour cible et privés d’accès à leurs terres, ce qui menace leurs moyens de subsistance, dans un contexte d’augmentation des attaques armées et des incendies criminels visant leurs biens ».

L’agence onusienne a également noté dans un rapport récemment publié la poursuite des déplacements forcés de Palestiniens de leurs terres, en particulier dans le nord de la Cisjordanie (camps de réfugiés de Jénine, Tulkarem et Nour Shams), qui coïncident avec l’expansion des colonies, la démolition et leur expulsion de leurs maisons, entraînant le déplacement de centaines de familles palestiniennes ».

Les attaques ont notamment consisté en des jets de pierres, des tirs d’armes à feu, des incendies visant les voitures et les biens, ainsi que l’expulsion de Palestiniens de leurs terres agricoles, ce qui a incité l’UNRWA à avertir que cette escalade ouvre la voie à de nouvelles annexions israéliennes de terres palestiniennes.