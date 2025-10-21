Guerre génocidaire d’Israël : D. Trump souffle le chaud et le froid

La question du désarmement du Hamas est centrale pour Washington. Le président américain a lancé, dans la soirée du 20 octobre, un avertissement retentissant à l’adresse du Hamas. « Nous avons conclu un accord avec vous, vous allez vous tenir, vous allez bien vous conduire… et si ce n’est pas le cas, nous irons vous éradiquer, si besoin », a-t-il tonné. Ce message intervient alors que J. D. Vance se rend, mardi, en Israël pour tenter de sauver un cessez-le-feu fragile dans la bande de Gaza, menacé par des violences renouvelées.

L’accord de trêve, entré en vigueur le 10 octobre, prévoit l’échange d’otages et la mise en œuvre d’un plan en vingt points pour Gaza. Pourtant, les obstacles s’accumulent : le Hamas n’a remis que treize corps sur les vingt-huit prévus, et des frappes israéliennes ont repris après la mort de deux soldats à Rafah, ce qui a ravivé les inquiétudes sur la survie de l’accord.

D. Trump a déclaré que les troupes américaines ne seraient pas directement engagées, mais a mis en garde : « Israël entrerait en deux minutes si je le demandais. » Il place donc le Hamas face à un dilemme : respecter l’accord ou faire face à une opération coordonnée sous supervision américano-israélienne.

Parallèlement, le Premier ministre israélien Benjamín Netanyahou, qui doit rencontrer J. D. Vance, a réaffirmé que le retour de tous les corps d’otages est non négociable. Le diplomate négociateur du Hamas, Khalil al-Hayyé, a réagi en assurant que le mouvement reste « engagé dans l’accord », tout en plaidant la difficulté d’extraire les corps. Une délégation du Hamas était, de son côté, au Caire le 20 octobre pour discuter avec les médiateurs égyptiens et qataris du cessez-le-feu et d’un prochain dialogue interpalestinien. Une étape ultérieure du plan Trump prévoit le désarmement du Hamas et l’amnistie ou l’exil de ses combattants, ainsi que la poursuite du retrait israélien de Gaza. Il exclut tout rôle du Hamas dans la gouvernance de Gaza. Le Hamas refuse, jusque-là, de désarmer et réclame le retrait total israélien du territoire.

Pour rappel, Hassan Rachad, chef des renseignements égyptiens, étaient attendu lui aussi mardi en Israël, pour rencontrer des officiels israéliens et l’émissaire américain Steve Witkoff, sur fond d’efforts diplomatiques pour maintenir le cessez-le-feu à Gaza, a rapporté Extra News, télévision égyptienne liée à l’État.